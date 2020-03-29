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Corona virüse yakalanan Fatih Terim emekli mi oluyor?

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Giriş Tarihi: 29.03.2020
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CORONA VİRÜSE YAKALANAN FATİH TERİM EMEKLİ Mİ OLUYOR?

'da koronavirüs testi pozitif çıkan 'in, taburcu olduktan sonra görevini bırakacağı öne sürülmüştü. Deneyimli teknik adamın ise böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.

hastanede koronavirüs belasıyla savaş veriyor… Spor dünyası deneyimli teknik adama destek yollarken, Terim de sosyal medyadan yaptığı açıklamada daha iyi olacağının mesajını vermişti.

EMEKLİ OLABİLECEĞİ SÖYLENİYORDU
teknik direktörü Fatih Terim'in tedavisinin sona ermesinin ardından görevi bırakacağı ve emekli olacağı öne sürülmüştü. Ancak gelen bilgilere göre deneyimli teknik adamın böyle bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.

İYİLEŞİR İYİLEŞMEZ FLORYA'DA OLACAK
Tecrübeli hocanın böyle bir fikrinin olmadığı, iyileşir iyileşmez Florya'ya döneceği ifade edildi. Bu durum taraftarları memnun etti.

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