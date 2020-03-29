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Fenerbahçeli Max Kruse'den olay yaratan paylaşım!

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Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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FENERBAHÇELİ MAX KRUSE'DEN OLAY YARATAN PAYLAŞIM!

’de virüsün bulaştığı oyuncunun olduğu iddia edilirken, kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Alman yıldız Max Kruse, karantina günlerinde evde yaptığı antrenmanın görüntülerini paylaştı. Morali son derece yerinde olduğu gözlemlenen 32 yaşındaki futbolcu ilk notuna da, ‘Bahane yok’ diye yazdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü, elbette futbolu da etkilemişti. kulübü, geçtiğimiz günlerde erkek basketbol takımındaki virüs vakalarının ardından takımında da bir futbolcu ile sağlık ekibinden bir kişide korona belirtileri saptandığını ifade etmişti.



EGZERSİZ YAPTIĞI SIRADAKİ GÖRÜNTÜLERİNE YER VERDİ
Sarı-Lacivertliler'de söz konusu oyuncunun yabancı olduğu ve bu kişinin olduğu öne sürülmüştü. Bu haberler karşısında sessizliğini koruyan Kruse, diğer takım arkadaşları gibi kendisini karantinaya aldı ve sosyal medya hesabından çalışmalarını evinde sürdürdüğüne dair video paylaşımında bulundu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Alman yıldız, bisiklete binerken, evinin balkonunda ağırlık çalışırken ve odasında egzersiz yaptığı sıradaki görüntülerine yer verdi.

TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR
Bu sırada müzik de dinleyen 32 yaşındaki oyuncu yazıyla da 'Bahane yok', 'Çalışma süreci' ve'Devam, devam, devam...' yorumlarını yazdı. Bu arada henüz kulüp, kimlerin koronavirüsüne yakalandığını açıklamazken, test sonuçlarının beklendiği gelen haberler arasında yer alıyor. Hatta virüse yakalanan oyuncunun bu süreçte sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı olmasının, hemdiğer oyunculara hem de teknik ekibe bulaşmasını engellediği konuşuluyor.

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