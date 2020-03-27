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Son dakika | Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda'dan güzel haber!

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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FENERBAHÇE BEKO İDARİ MENAJERİ RENDA'DAN GÜZEL HABER!

Son dakika haberi...Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, corona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Renda, ''Hastaneden taburcu edildim. 14 günlük karantina süremi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum" dedi.

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan Renda'dan Fenerbahçelileri sevindiren haber geldi. Hastaneden taburcu edildiğini duyuran Renda, 14 günlük karantina sürecinin tamamlamak için dinlenmeye çekileceğini ifade etti

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, daha önce yaptığı açıklamada, "Karantina altındayım. Yüzde 1 milyon koronayım. Zor bir durum, zor bir süreç. Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil. Ancak, çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum" demişti.

Cenk Renda'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Son dakika | Fenerbahçe Beko'dan flaş corona virüs açıklaması: 4 kişi pozitif çıktı SON DAKİKA | FENERBAHÇE BEKO'DAN FLAŞ CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI: 4 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

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