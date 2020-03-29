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Galatasaray'da dört imza birden!

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Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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GALATASARAY'DA DÖRT İMZA BİRDEN!

Lige verilen ara sonrası için şimdiden hazırlıklara başlayan yönetiminin ilk planı belli oldu. Sarı kırmızılı takımda ilk olarak , Akbaba, ve ’le yeni sözleşme yapılacağı öğrenildi.

'da dörtlü imza yolda... Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sona erdiğinde, Sarı-Kırmızılılar'ın kadro planlaması kaldığı erden devam edecek. Bu doğrultuda kendilerine görev verildiğinde yerine en iyi şekilde getiren tecrübeli isimlerle yeni sözleşmeler yapılacağı öğrenildi. Bu isimlerin başında (33), Akbaba (27), (28) ve (32) geliyor. Fatih hocanın, bu dört oyuncunun sözleşme şartlarında değişiklik yapılmasını istediği ve yaşlarına göre dengeli bir süre karşılığında kontratlarının uzatılması talebini yönetime ilettiği öğrenildi.

MAAŞLAR TÜRK LİRASI'YLA...
Fanatik'in haberine göre; Donk'un mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Yıllık 1 milyon 850 bin Euro garanti ücret karşılığında oynayan Hollandalı futbolcunun maaşı düşürülecek, teklif 1+1 yıllık olacak. Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Emre Akbaba'nın, 1 milyon 750 bin Euro olan yıllık ücreti ciddi oranda geriye çekilerek 'na çevrilecek.

HEPSİNDE İNDİRİM YAPILACAK
Kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Adem Büyük'ün, seneye 4 milyon TL olması gereken maaşında da indirim yapılacak ve süresi 1+1 yıl daha uzatılacak. 1 yıl sözleşmesi kalan bir diğer isim Ömer Bayram'ın yıllık 400 bin Euro olan maaşı da Türk Lirası'na çevrilecek ve yeni mukavele 2 veya 3 yıllık olacak.

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