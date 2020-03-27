Son dakika | Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer'in corona virüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberi...Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Üçer yaptığı açıklamada "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında herhangi bir sorunum yok." dedi.
Fenerbahçe Beko, güç içinde yaptığı açıklamada "12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür." ifadesini kullanmıştı. Takımın iletişim ve medya sorumlusu İlker Üçer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada corona virüsü testinin pozitif çıktığını belirtti.
İlker Üçer'in açıklamasının tamamı şu şekilde;
"Herkese merhaba,
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bu, elbette iyi bir haber değil. Ancak şu an için tat ve koku alamama Ve çok hafif öksürük dışında (0 da bugün neredeyse sıfırlandı) herhangi bir sorunum yok. Halsizlik, baş ağrısı ve mide bulantısı bende oluşan belirtilerdi. İki ya da üç gün beni yokladılar, sonra vedalaştık. Ateşim hiç yükselmedi. Yoğun öksürük, boğaz ağrısı ya da solunum sıkıntısı hiç yaşamadım. Halihazırda ciddi bir süreyi geride bıraktım Ve umarım sonuna dek bu şekilde atlatabilirim. Özetle; okuduğumuz ya da izlediğimiz endişe Verici birçok semptom benim sürecimde oluşmadı. Elbette bu söylediklerimden hastalığı önemsemeyin ya da hafife alın mesajı çıkmasın lütfen. Büyüklerimizin durumu için ekstra hassasiyet göstermemiz gerektiği de zaten hepimizin malumu.
Hastalıkla ilgili herkesin çok endişeli olduğunu biliyorum ancak bu şekilde de seyredebildiğine canlı bir örnek olabilmesi için yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Şu anda en büyük önoeliğim tamamen izole olup başkasına bulaştırma ihtimalini sıfırlamak. Bu, gerçekten en büyük sorumluluk ve beni hastalık sürecinde en çok zorlayan konu da bu psikoloji oldu. Evimdeyim ve olmam gerektiği kadar izole kalacağım. Şu anda bu durumla baş edebilmek için hepimizin yapması gereken de bu gözüküyor.
Bu süreçte bana destek olan kulübüme, takım doktorumuza, tüm sağlık çalışanlarına ve elbette bir ihtiyacım olup olmadığını öğrenmek için arayan ya da mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. İnsanın yalnız olmadığını hissetmesi, bu süreçte olabilecek en iyi şey belki de. Özellikle de ihtiyacım olması durumunda ailemin yardımına koşmaya hazır dostlarım olduğunu görmek tarifsiz bir ayrıcalık.
En kısa sürede kendimle ilgili olumlu haberler paylaşabilmek ve tüm dünyadan aynı şeyleri duyabilmek dileğiyle..."
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