Beşiktaş'tan nokta atışı transfer operasyonu!
Beşiktaş, gelecek yılın transferde en hızlı takımı olacak. Siyah beyazlı ekipte, kaleci Karius, 10 numara Adem Ljajic'in alternatifleri belli oldu. Yönetim, Medipol Başakşehir'de ikinci kaleci konumuna düşen Volkan Babacan ve Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ile söz kesti. Beşiktaş asıl sürprizini Mario Mandzukic ile yapacak. Yıldız golcü Beşiktaş için artık gün sayıyor.
Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk yarışında sonuna kadar yer alacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah- Beyazlılar, yeni yapılanma için düğmeye bastı. Bu doğrultuda ilk adımı kale bölgesinde atacak olan Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'la yollarını ayıracak.
Alman kalecinin yerini doldurmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ın, ekonomik durumları da göz önünde bulundurup kadrosuna hem maliyeti düşük hem de tecrübeli bir ismi kazandırma konusunda ilk adayını Volkan Babacan olarak belirledi.
KULÜBÜNDEN İZİN İSTEYECEK
İstanbul temsilcisindeki formasını bir başka Milli kaleci Mert Günok'a kaptıran 31 yaşındaki file bekçisi için çalışma başlatan Kartal, tecrübeli ismi düşük bir bonservis bedeli karşısında renklerine bağlamayı planlıyor. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Volkan'ın da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek için istekli olduğu ve bu konuda Başakşehir Yönetimi'nden izin isteyeceği kaydedildi.
ORTA SAHAYA BERNARD MENSAH
Siyah-Beyazlılar, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve dönem başında da İtalya Serie A ekibi Torino'dan bonservisi alınan Adem Ljajic'in sergilediği form grafiğinden memnun değil... Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon Euro garanti para alsa da beklentileri karşılayamayıp Kevin-Prince Boateng transferi sonrasında yedek kulübesine geçen Boşnak asıllı Sırp oyuncuyla yolların sezon sonunda ayrılması amaçlanıyor.
Gelecek sezon planlamasını Adem Ljajic'siz yapan Kara Kartal'ın, orta sahada; 6, 8 ve 10 numara hatlarında görev yapabilme özelliği bulunan Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah'ın peşinde olduğu kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcu için çalışmalarda bulunan Beşiktaş'ın, genç oyuncu için futbolcu artı para formülüyle Sarı-Kırmızılılar'ı ikna etmeyi planladığı belirtildi.
MARIO MANDZUKIC'E 2 MİLYON EURO'DAN 1+1 YILLIK KONTRAT
Fanatik'in haberine göre; Bu sezon Burak Yılmaz'ın peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Kara Kartal, yeni dönemde gol bölgesinde bir sorun yaşamamak için yoğun bir çalışma içerisine girdi... Milli golcüye hem alternatif olabilecek hem de forma rekabetinde bulunabilecek bir golcü transfer etmek için harekete geçen Kara Kartal, menacerler aracılığıyla kulübe önerilen Mario Mandzukic'e sıcak bakıyor...
İtalya Serie A'da 5 sezonluk Juventus macerasını tamamlamasının ardından Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e giden ancak yeni yaşantısından memnun olmayan 33 yaşındaki golcü, Kara Kartal'ın belirlediği mali şartlara uyarsa alınacak. Şu andaki kulübünden 7 milyon Euro kazanan ve sezon sonunda alacakları karşılığında sözleşmesini fesh etmeye hazırlanan tecrübeli oyuncuya, 2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık kontrat önerileceği belirtildi.
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