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Xherdan Shaqiri'den Galatasaray'a kötü haber

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Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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YILDIZ OYUNCUDAN GALATASARAY'A KÖTÜ HABER

çalışmalarına hız veren , takıma yeni katılacak isimler üzerinde büyük bir titizlikle çalışıyor. Uzun bir süredir Galatasaray'ın ilgilendiği isimler arasında olan 'lu , flaş bir bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer oluyor.

Uzun süredir 'ın gündemini meşgul eden isimlerden için İngiliz basınından kötü haber geldi.

SEVİLLA'YA TRANSFER OLACAĞI BELİRTİLDİ.
Daha önceki dönemlerinde de ismi sık sık Galatasaray ile anılan Xherdan Shaqiri'nin İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olacağı belirtildi.

İKİ KATINDAN FAZLA BİR BONSERVİS BEDELİYLE ELİNDEN ÇIKARACAK
FootballInsider'a göre , Stoke'dan 13 milyon Pound'a transfer ettiği Shaqiri'yi iki katından fazla bir bonservis bedeliyle elinden çıkaracak.

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