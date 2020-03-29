Xherdan Shaqiri'den Galatasaray'a kötü haber

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, takıma yeni katılacak isimler üzerinde büyük bir titizlikle çalışıyor. Uzun bir süredir Galatasaray'ın ilgilendiği isimler arasında olan Liverpool'lu Xherdan Shaqiri, flaş bir bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer oluyor.

Uzun süredir Galatasaray'ın gündemini meşgul eden isimlerden Xherdan Shaqiri için İngiliz basınından kötü haber geldi.

SEVİLLA'YA TRANSFER OLACAĞI BELİRTİLDİ.

Daha önceki transfer dönemlerinde de ismi sık sık Galatasaray ile anılan Xherdan Shaqiri'nin İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olacağı belirtildi.

İKİ KATINDAN FAZLA BİR BONSERVİS BEDELİYLE ELİNDEN ÇIKARACAK

FootballInsider'a göre Liverpool, Stoke'dan 13 milyon Pound'a transfer ettiği Shaqiri'yi iki katından fazla bir bonservis bedeliyle elinden çıkaracak.