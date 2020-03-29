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Juventus'ta oyuncular ve teknik direktörün maaşları düşürüldü

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Giriş Tarihi: 29.03.2020
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JUVENTUS'TA OYUNCULAR VE TEKNİK DİREKTÖRÜN MAAŞLARI DÜŞÜRÜLDÜ

(Serie A) takımlarından 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, küresel boyutta olan sağlık tehlikesinin spor faliyetlerini engellediği ve bu nedenle mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında maaşlarında kesinti yapılması konusunda oyuncular ve ile anlaşıldığı duyuruldu.

Yapılan anlaşmanın 'un 2019-2020 mali yılına 90 milyon avro pozitif etkisi olacağı belirtildi.

İtalyan ekibinde, Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'de koronavirüs tespit edilmişti.

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