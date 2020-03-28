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Galatasaray'da Kaan Kançal'ın corona virüs testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 28.03.2020
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GALATASARAY'DA KORONA ŞOKU! TEST POZİTİF ÇIKTI...

Tüm dünyaya hızla yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, 'da bir ismin daha testi pozitif çıktı. , 2. Başkan ve Başkan Yardımcısı 'ın ardından bir diğer Başkan Yardımcısı 'ın da testi pozitif çıktı.

'da 2. Başkan ve 'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından dün de başkan yardımcısı 'ın koronovirüse yakalandığı belirtildi.

Bu üçlünün ortak özelliği; 16 Mart'ta, derbisinin ardından Stadı'ndaki toplantıda yer almalarıydı. Başkan 'in odasında, yaklaşık 1.5 saat süren toplantı, klimalı bir ortamda gerçekleşmişti. Bu görüşmede, başkan yardımcısı da yer aldı. Mustafa Cengiz, sadece Sağlık Bakanlığı'nın testine girmiş ve negatif çıkmıştı.



Kaan Kançal sözlerine şöyle devam etti:
"O toplantının ardından Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim ile birlikte asansöre kadar yürüdük. Bundan sonrası zaten bilinen süreç. Önce Albayrak, ardından Fatih hoca, şimdi de Yusuf Günay... Ancak burada dikkat çekici bir durum; hepimizin hastanede yapılan testleri negatif idi. Fakat Sağlık Bakanlığı'ndan gelen testler sonrasında üçünün testi pozitife dönüştü."

Kendisinin testinin de özel hastanede pozitif çıktığını ancak tomografisinde bir kitle saptandığını dile getiren sarı-kırmızılı yönetici, "Semptomlardan biri olan baş ağrısı da görülünce Sağlık Bakanlığı'nın testini de yapılmasını uygun gördüler. Ben de sonucu bekliyorum" diye konuştu.

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