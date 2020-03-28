Galatasaray'da Kaan Kançal'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Tüm dünyaya hızla yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, Galatasaray'da bir ismin daha testi pozitif çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın ardından bir diğer Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'ın da testi pozitif çıktı.
Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi.
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından dün de başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın koronovirüse yakalandığı belirtildi.
Bu üçlünün ortak özelliği; 16 Mart'ta, Beşiktaş derbisinin ardından Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıda yer almalarıydı. Başkan Mustafa Cengiz'in odasında, yaklaşık 1.5 saat süren toplantı, klimalı bir ortamda gerçekleşmişti. Bu görüşmede, başkan yardımcısı Kaan Kançal da yer aldı. Mustafa Cengiz, sadece Sağlık Bakanlığı'nın testine girmiş ve negatif çıkmıştı.
Kaan Kançal sözlerine şöyle devam etti:
"O toplantının ardından Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim ile birlikte asansöre kadar yürüdük. Bundan sonrası zaten bilinen süreç. Önce Albayrak, ardından Fatih hoca, şimdi de Yusuf Günay... Ancak burada dikkat çekici bir durum; hepimizin hastanede yapılan testleri negatif idi. Fakat Sağlık Bakanlığı'ndan gelen testler sonrasında üçünün testi pozitife dönüştü."
Kendisinin testinin de özel hastanede pozitif çıktığını ancak tomografisinde bir kitle saptandığını dile getiren sarı-kırmızılı yönetici, "Semptomlardan biri olan baş ağrısı da görülünce Sağlık Bakanlığı'nın testini de yapılmasını uygun gördüler. Ben de sonucu bekliyorum" diye konuştu.
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