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Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

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Giriş Tarihi: 28.03.2020
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FENERBAHÇE'NİN ESKİ YILDIZI GERİ DÖNÜYOR!

ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına bir ismi getirmeyen ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu 'a teknik heyete katılması için teklifte bulunduğu iddia edildi.

'de kötü bir sezon geçiren ve ile yollarını ayıran 'nin teknik direktörlük için düşündüğü Erol Bulut'un elini kolaylaştırmak istiyor. ve Emre Belözoğlu'nun ardından Fenerbahçe şimdi de 'la temas kurdu. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'de oynadığı dönemde önemli izler bırakmış ve taraftarın sevgilisi olmuştu.

'un özellikle istediği Kuyt, şu anda futbolu bıraktığı Feyenoord'ta altyapı hocalığı yapıyor. Kuyt'a teklifini ileten Fenerbahçe, eski oyuncusundan cevap bekliyor.

Düşünmek için zaman isteyen Kuyt dışında Fenerbahçe'de ismi de teknik ekibe katılacağı konuşulan adaylar arasında.

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