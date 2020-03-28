Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına bir ismi getirmeyen Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt'a teknik heyete katılması için teklifte bulunduğu iddia edildi.
Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için düşündüğü Erol Bulut'un elini kolaylaştırmak istiyor. Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun ardından Fenerbahçe şimdi de Dirk Kuyt'la temas kurdu. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'de oynadığı dönemde önemli izler bırakmış ve taraftarın sevgilisi olmuştu.
Ali Koç'un özellikle istediği Kuyt, şu anda futbolu bıraktığı Feyenoord'ta altyapı hocalığı yapıyor. Kuyt'a teklifini ileten Fenerbahçe, eski oyuncusundan cevap bekliyor.
Düşünmek için zaman isteyen Kuyt dışında Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı ismi de teknik ekibe katılacağı konuşulan adaylar arasında.
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