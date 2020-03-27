Stoke City'den Badou Ndiaye müjdesi! İndirim yapacaklar

Trabzonspor'a Badou Ndiaye'nin kulübü Stoke City'den güzel haber geldi. İngiliz ekibi bordo mavili takımın yöneticilerine, Ndiaye'nin bonservis bedelinde indirime gidebileceklerini söyledi.

Trabzonspor'un İngiliz ekibi Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin 8.5 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunda yüzde 50 indirim yapılacağı ifade edildi.

BONSERVİSİ 8.5 MİLYON STERLIN

Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Senegalli yıldız Badou Ndiaye'nin sözleşmesinde 8.5 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu bulunuyor.

TRABZONSPOR HENÜZ CEVAP VERMEDİ

Avrupa'daki tüm kulüpler gibi mali kriz içinde bulunan İngiliz kulübü bordo-mavililerin kapısını çaldı. Kulüp, Ndiaye için yüzde 50 indirim yapacaklarını iletti. Trabzonspor yönetimi ise teklife henüz cevap vermedi.

1 GOL 4 ASİST

29 yaşındaki başarılı futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı toplam 13 maçta 1 gole imzasını atarken 4 de asist yaptı.

Kaynak:Takvim