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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Teklif götürecek

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI!

Corona virüs nedeniyle ara verilen 'de, çalışmalarına hız verdi. Sezon sonu Sivasspor'dan Kılınç ve ile söz kesen 'a, sarı lacivertli takımdan transfer çalımı gelebilir.

Corona virüsü nedeniyle ara verilen 'de 7. sırada bulunan , şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı lacivertlilerde çalışmaları hız kazanırken gündemde ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen ve Kılınç var...

PLANLAMA DEVAM EDİYOR
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de an itibarıyla öncelik oyunculara da sıçrayan corona virüsü nedeniyle 'sağlığa' verilse de gelecek sezonun planlaması devam ediyor.

İLK ÖNCE SOL BEK VE STOPER
Teknik direktör için girişimleri sürdüren yönetimin bir diğer ajandası ise transfer. Sarı-lacivertliler bu sezon büyük sıkıntı yaşanan sol bek ve stoper transferini ilk sırada düşünüyor.

KALİTELİ GOLCÜ ŞART
Hücum hattında ise devre arasında takımdan ayrılan 'in yerine bir sağ kanat ile forvette Vedat Muriç'in yükünü azaltacak kaliteli bir golcü alınması hedefleniyor.

MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ'A TEKLİF YAPILACAK
Transferde kriter ise Luiz Gustavo olacak. Dört mevkiye Brezilyalı yıldız gibi hem karakterli hem takıma direkt katkı sağlayacak kalitede isimler bulunarak, güçlü bir iskelet kadro kurulması planlanıyor. Yerli oyuncu olarak ise gündemde Demir Grup Sivasspor'un yıldızları Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ın olması bekleniyor

PAPISS CISSE VE N'SAKALA DA GÜNDEMDE
İki oyuncuya teklif sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesi halinde ve N'Sakala'nın transferi de gündeme gelebilir.

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