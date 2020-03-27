Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Teklif götürecek
Corona virüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon sonu Sivasspor'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile söz kesen Galatasaray'a, sarı lacivertli takımdan transfer çalımı gelebilir.
Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...
PLANLAMA DEVAM EDİYOR
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de an itibarıyla öncelik oyunculara da sıçrayan corona virüsü nedeniyle 'sağlığa' verilse de gelecek sezonun planlaması devam ediyor.
İLK ÖNCE SOL BEK VE STOPER
Teknik direktör için girişimleri sürdüren yönetimin bir diğer ajandası ise transfer. Sarı-lacivertliler bu sezon büyük sıkıntı yaşanan sol bek ve stoper transferini ilk sırada düşünüyor.
KALİTELİ GOLCÜ ŞART
Hücum hattında ise devre arasında takımdan ayrılan Victor Moses'in yerine bir sağ kanat ile forvette Vedat Muriç'in yükünü azaltacak kaliteli bir golcü alınması hedefleniyor.
MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ'A TEKLİF YAPILACAK
Transferde kriter ise Luiz Gustavo olacak. Dört mevkiye Brezilyalı yıldız gibi hem karakterli hem takıma direkt katkı sağlayacak kalitede isimler bulunarak, güçlü bir iskelet kadro kurulması planlanıyor. Yerli oyuncu olarak ise gündemde Demir Grup Sivasspor'un yıldızları Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ın olması bekleniyor
PAPISS CISSE VE N'SAKALA DA GÜNDEMDE
İki oyuncuya teklif sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesi halinde Papiss Cisse ve N'Sakala'nın transferi de gündeme gelebilir.
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