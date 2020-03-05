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Mert Hakan Yandaş'tan flaş Galatasaray açıklaması

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Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
MERT HAKAN YANDAŞ'TAN FLAŞ GALATASARAY AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu , bu sezon oynadığı oyunla birçok kulübün listesine girdi. Adı son zamanlarda sık sık ile anılan yıldız oyuncu, konuyla ilgili çıkan haberlere cevap verdi. Mert Hakan açıklamasında "Utanç verici şeyler konuşuluyor. İnsan çok üzülüyor. Biz şerefimizle, namusumuzla çalışıyoruz. İlk hedefim yurt dışına gitmek" dedi.

Son dakika haberi... Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu , bu sezon oynadığı oyunla birçok kulübün listesine girdi. Adı son zamanlarda sık sık ile anılan yıldız oyuncu, konuyla ilgili çıkan haberlere cevap verdi.

İLK HEDEFİM YURT DIŞINA GİTMEK
Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile ön protokol imzaladığı yönündeki haberlere cevap verdi. Yetenekli futbolcu, "Utanç verici şeyler konuşuluyor. İnsan çok üzülüyor. Biz şerefimizle, namusumuzla çalışıyoruz. İlk hedefim yurt dışına gitmek" dedi.

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