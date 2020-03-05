Mert Hakan Yandaş'tan flaş Galatasaray açıklaması

Son dakika haberi... Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon oynadığı oyunla birçok kulübün transfer listesine girdi. Adı son zamanlarda sık sık Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu, konuyla ilgili çıkan haberlere cevap verdi. Mert Hakan açıklamasında "Utanç verici şeyler konuşuluyor. İnsan çok üzülüyor. Biz şerefimizle, namusumuzla çalışıyoruz. İlk hedefim yurt dışına gitmek" dedi.

Son dakika haberi... Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon oynadığı oyunla birçok kulübün transfer listesine girdi. Adı son zamanlarda sık sık Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu, konuyla ilgili çıkan haberlere cevap verdi.



İLK HEDEFİM YURT DIŞINA GİTMEK

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile ön protokol imzaladığı yönündeki haberlere cevap verdi. Yetenekli futbolcu, "Utanç verici şeyler konuşuluyor. İnsan çok üzülüyor. Biz şerefimizle, namusumuzla çalışıyoruz. İlk hedefim yurt dışına gitmek" dedi.