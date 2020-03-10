İşte Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'ın imzaladığı sözleşme!
Adı sıkça Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş'ın sarı kırmızılı takımla imzalayacağı sözleşmenin detayları belli oldu. Sivasspor'da yıllık 700 bin TL kazanan yıldız oyuncunun Galatasaray'dan 7 milyon TL garanti ücret kazanacağı iddia edildi.
Sivasspor'la sözleşmesini uzatmayan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ı tercih etti. Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi hakkında çıkan spekülasyonlara sahada cevap veren Mert Hakan ile Galatasaray arasındaki kontratın detayları ortaya çıktı
7 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET
Sarı-kırmızılılarla sezon sonu için 4 yıllık el sıkışan Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor'da yıllık kazandığı 700 bin TL'yi Aslan, aylık olarak önerdi. Futbolcularına Haziran-Temmuz hariç 10 ay düzenli maaş yatıran sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki on numaraya 7 milyon TL garanti ücret ödeyecek. Galatasaray bonservisi elinde gelecek olan yıldız oyuncuya ayrıca imza parası da verecek.
'SERİ VURUNCA PENALTIYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM'
Sivasspor-Galatasaray maçının kader adamı Fernando, özel açıklamalar yaptı. İşte Brezilyalı yıldızın ağzından A'dan Z'ye penaltı pozisyonunda yaşananlar: "Hem Seri hem ben topa doğru yöneldik ama ben hızlı davrandım, Seri ayağıma vurdu. O an penaltıyı düşünmedim çünkü canım acıdı. İtiraf etmem gerekirse müdahalenin içeride mi dışarıda mı olduğunu pozisyon anında fark edemedim. Hatta hakem VAR'a gittiğinde ikinci sarı ya da kırmızı kart mı çıkacak acaba diye düşündüm. Müdahale içerideymiş ve penaltı verildi. Pozisyon kesinlikle fauldü, o yüzden penaltı kararı doğru.
Kaynak:Sabah
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