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Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kulüpleri yakından ilgilendiren karar

SPOR
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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KULÜPLERİ YAKINDAN İLGİLENDİREN KARAR

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , ertelenen futbol, voleybol, basketbol ve hentbol karşılaşmalarının yapılacağı stadyum ve spor salonları ile faaliyetleri durdurulan spor tesisleri içerisinde bulunan ve gelirini yalnızca bu karşılanmalardan, organizasyona katılanlardan ve seyircilerden elde eden ticari ünitelerden kira bedeli alınmayacağını duyurdu.

Gençlik ve , corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen futbol, voleybol, basketbol ve hentbol karşılaşmalarının yapılacağı stadyum ve spor salonları ile faaliyetleri durdurulan spor tesisleri içerisinde bulunan ve gelirini yalnızca bu karşılaşmalardan, organizasyona katılanlardan ve seyircilerden elde eden ticari ünitelerden kira bedeli almayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 81 il müdürlüğüne bir genelge gönderdi. Bakan Kasapoğlu, yayınladığı genelgede coronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle etkilenen kiracılardan, faaliyete başlayacakları tarihe kadar kira bedeli alınmamasını istedi.

Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu liglerin ertelendiğini duyurdu SON DAKİKA | GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU LİGLERİN ERTELENDİĞİNİ DUYURDU
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüs tedbirlerini açıkladı GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

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