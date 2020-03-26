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Galatasaray'dan Mario Balotelli atağı!

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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GALATASARAY'DAN FLAŞ TRANSFER ATAĞI! İTALYAN BASINI YAZDI

Dünya corono virüs tehlikesini konuşurken, futbolda transfer çalışmaları devam ediyor. Falcao'nun yanına bir golcü arayan , yeni forvetini İtalya'da buldu. İtalyan basını sarı kırmızılı takımın forması giyen ile ilgilendiğini yazdı.

'dan sürpriz transfer hamlesi... İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılı kulüp, gelecek sezon için Balotelli'yi getirmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı takımın ile yollarını ayırması kesinleşen golcü futbolcunun menajeriyle iletişime geçtiği de yazıldı.

ÖFKEYİ SONUNA KADAR KÖRÜKLEDİ
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Brescia kulüp başkanı ve Cellino ile arasına onarılamaz bir mesafe koydu. Ayrıca, Balotelli'nin sosyal medya paylaşımları, sahada yaptıkları şaşkınlıkla karşılanırken, kendisine olan öfkeyi sonuna kadar körükledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Fanatik'te yer alan haberde; Balotelli'nin 3 yıllık sözleşmesi var ancak ayrılığına kesin gibi görünüyor. Golcü futbolcunun sözleşmesinde, "Takım küme düşerse bedava gidebilir" maddesi var ancak, kulüp, bu maddeye bakmaksızın Balotelli'yi göndermeye sıcak bakıyor.

RAIOLA GALATASARAY İLE TEMASA GEÇTİ
Yıldız golcünün menajerliğini yapan Mino Raiola, kulübün bu tavrı sonrası ayrılık kararı verdi. Ünlü menajer, 'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray ile temasa geçti.

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