Galatasaray'da gençlik hareketi başladı! Son aday Terem Moffi

Gelecek sezon daha genç bir kadro ile yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, devre arasında Onyekuru ve Saracchi gibi genç oyuncuları takıma katarak yaş ortalamasını düşürmüştü. Sarı kırmızılı takımın scout ekibinin başında yer alan Emre Utkucan, son olarak Belçika'nın Kotrijk takımında forma giyen Terem Moffi'nin adını getirdi.

Galatasaray gençleştirme çalışmalarına sezon sonu da devam edecek. Sarı-kırmızılı takımda scout ekibinin başında yer alan Emre Utkucan, son olarak Belçika'nın Kotrijk takımında forma giyen Terem Moffi'nin adını getirdi.



16 MAÇTA 10 GOL

1.88 boyundaki 20 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon iki takımda toplamda 16 maçta 10 gol atmayı başardı. Sol ayaklı Moffi'nin Belçika Liginde yeni olmasına rağmen her 107 dakikada bir gol atmasının önemli olduğunu anlattı.

ÇALIŞMA BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre; Kortrijk ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Terem Moffi'nin maliyetinin düşük olması transfer olma ihtimalini güçlendiriyor. Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın Emre Utkucan'ın raporlarını incelediği, ardından da golcü oyuncunun maçlarını izleyecekleri ifade edildi. Galatasaray'ın scout ekibi, Moffi'nin ismini verdi. Terim'in yardımcıları takibe aldı.