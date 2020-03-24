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Beşiktaş'a bedava golcü! Mario Mandzukic haber yolladı

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Giriş Tarihi: 24.03.2020
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BEŞİKTAŞ'A BEDAVA GOLCÜ! MARİO MANDZUKİC HABER YOLLADI

'ın geçtiğimiz dönemlerde uzun süre listesinde bulunan Hırvat golcü , 5 yıllık macerasını sonlandırarak Al Duhaile'e gitmişti. Yeni kulübünden ayrılmak isteyen ünlü golcü Beşiktaş'a gelmek için haber yolladı.

Yeni sezon öncesindeki planlamasını yapmak için düğmeye şimdiden basan Siyah-Beyazlılar, kadrosundaki birçok isimle yollarını ayırıp maliyeti düşürmeyi planlıyor.

MUTLU DEĞİL AYRILMAK İSTİYOR
Yıldız kategorisindeki tek transferini ise hücum hattına ayıran ve çalışmalara başlayan 'a bu konuda 'dan flaş bir önerinin geldiği ortaya çıktı. Geçen yıl 5 sezonluk macerasını tamamlayıp Katar Ligi ekiplerinden 'e olan 'in, yeni takımında mutlu olmadığı ve ayrılık kararı almasının ardından 'a teklif edildiği bildirildi.

YENİDEN BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE
Duhail formasıyla 7 maça çıkıp 1 gollük performans ortaya koyan 33 yaşındaki futbolcunun, alacakları karşılığında bonservisini alıp Avrupa'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve menacerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ifade edildi.Maaşında indirime gidiyor

SEZON SONU İÇİN SÖZ KESTİLER
Juventus'ta forma giydiği dönemde birçok kez Kara Kartal'ın gündemine gelen ancak transferi, yüksek maliyeti sebebiyle gerçekleşmeyen Hırvat hücum oyuncusu için gelen bu öneriyi hızlı şekilde değerlendiren yönetimin, sezon sonu görüşmek için oyuncunun menaceriyle söz kestiği öğrenildi. Katar Kulübü'yle 7 milyon Euro'ya anlaşan başarılı oyuncunun, Avrupa'ya dönmek için bu bedelden çok daha düşük seviyelerde bir maaşa olumlu baktığı kaydedildi.

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