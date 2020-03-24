Beşiktaş'a bedava golcü! Mario Mandzukic haber yolladı
Beşiktaş'ın geçtiğimiz dönemlerde uzun süre transfer listesinde bulunan Hırvat golcü Mario Mandzukic, 5 yıllık Juventus macerasını sonlandırarak Al Duhaile'e gitmişti. Yeni kulübünden ayrılmak isteyen ünlü golcü Beşiktaş'a gelmek için haber yolladı.
Yeni sezon öncesindeki planlamasını yapmak için düğmeye şimdiden basan Siyah-Beyazlılar, kadrosundaki birçok isimle yollarını ayırıp maliyeti düşürmeyi planlıyor.
MUTLU DEĞİL AYRILMAK İSTİYOR
Yıldız kategorisindeki tek transferini ise hücum hattına ayıran ve çalışmalara başlayan Kara Kartal'a bu konuda Katar'dan flaş bir önerinin geldiği ortaya çıktı. Geçen yıl 5 sezonluk Juventus macerasını tamamlayıp Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e transfer olan Mario Mandzukic'in, yeni takımında mutlu olmadığı ve ayrılık kararı almasının ardından Beşiktaş'a teklif edildiği bildirildi.
YENİDEN BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE
Duhail formasıyla 7 maça çıkıp 1 gollük performans ortaya koyan 33 yaşındaki futbolcunun, alacakları karşılığında bonservisini alıp Avrupa'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve menacerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ifade edildi.Maaşında indirime gidiyor
SEZON SONU İÇİN SÖZ KESTİLER
Juventus'ta forma giydiği dönemde birçok kez Kara Kartal'ın gündemine gelen ancak transferi, yüksek maliyeti sebebiyle gerçekleşmeyen Hırvat hücum oyuncusu için gelen bu öneriyi hızlı şekilde değerlendiren yönetimin, sezon sonu görüşmek için oyuncunun menaceriyle söz kestiği öğrenildi. Katar Kulübü'yle 7 milyon Euro'ya anlaşan başarılı oyuncunun, Avrupa'ya dönmek için bu bedelden çok daha düşük seviyelerde bir maaşa olumlu baktığı kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Terim'in sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama
- Fatih Terim kaç yaşında?
- Beşiktaş koronavirüs taramasından geçecek
- TFF'den Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı
- Galatasaray'dan flaş Terim ve Albayrak paylaşımı
- Herkes bu videoyu konuşuyor! Terim böyle isyan etmişti
- Futbol dünyasından Fatih Terim'e destek yağdı
- Corona virüse yakalanan Terim Avrupa'da manşetlere böyle taşındı!
- Mustafa Cengiz koronavirüs testine girecek
- Sergen Yalçın: Bir hastalık belirtim yok
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste
- EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı
- Son dakika: Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif! Fatih Terim kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?
- Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
- İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?
- Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?
- Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?
- Son dakika: Kredi borçları ertelendi mi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç konut kredi borcu ertelendi mi?
- EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri