Trabzonspor'dan Giannis Fetfatzidis hamlesi
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, oynadığı oyunla tüm spor otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Bordo mavililer, bu sezon için şampiyonluk hasretini sonlandırmak için büyük bir mücadele verirken transfer çalışmalarına da hız verdi. Yunan basını hücum hattının her iki kanadında görev yapabilen 29 yaşındaki Giannis Fetfatzidis'in transferine en yakın kulübün Trabzonspor olduğu belirtti.
Tüm Avrupa'da liglerin ertelenmesinin ardından takımlar transfere yöneldi. Özellikle dış basın, ülke kulüplerindeki transfer gelişmelerini yakından takip ediyor ve sürpriz haberler çıkıyor. Bunlardan biri de Trabzonspor için geldi.
YAZIN AYRILABİLİR
Yunan basını, Aris forması giyen Giannis Fetfatzidis'in Türk takımlarına yakın olduğunu yazdı. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan 29 yaşındaki milli futbolcunun, yazın kulübünden ayrılabileceği belirtildi. Fetfatzidis'in transferde en yakın olduğu kulüp ise Trabzonspor olarak ifade edildi.
İTALYA'DA OYNADI
Kariyerine Olympiakos'ta başlayan başarılı kanat oyuncusu, sonrasında İtalya macerasına atıldı. Serie A'da Genoa, Chievo formaları giyen Fetfatzidis, Al Ahli'ye gitmesinin ardından 2018'te Olympiakos'a geri döndü. Hücum hattının her iki kanadında görev yapabilen 29 yaşındaki yıldız, geçen sezonun devre arasında ise Aris'e transfer oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Bafetimbi Gomis Süper Lig'e geri dönüyor!
- Beşiktaşlı Tyler Boyd'dan alkışlanacak hareket!
- Beşiktaş'ın yıldız ismi Kur'an okuduğu anları paylaştı
- McGregor'dan 1 milyon avro bağış
- Saracchi'den flaş açıklama: Başım yanıyordu...
- Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı
- McGregor'dan virüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım
- G.Saray'da gençlik hareketi başladı! Son aday Terem Moffi
- Avrupa Ozan'ı konuşuyor! Bonservisi dudak uçuklattı
- Terim'den koronavirüs hastalığıyla ilgili açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu: 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?
- TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- Kıyamet alametleri neler? Corona virüsü kıyamet alameti mi? İşte Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri
- Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?
- Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...
- MEB son dakika: 30 Mart okullar açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?
- Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?
- İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?