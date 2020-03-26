Trabzonspor'dan Giannis Fetfatzidis hamlesi

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, oynadığı oyunla tüm spor otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Bordo mavililer, bu sezon için şampiyonluk hasretini sonlandırmak için büyük bir mücadele verirken transfer çalışmalarına da hız verdi. Yunan basını hücum hattının her iki kanadında görev yapabilen 29 yaşındaki Giannis Fetfatzidis'in transferine en yakın kulübün Trabzonspor olduğu belirtti.

Tüm Avrupa'da liglerin ertelenmesinin ardından takımlar transfere yöneldi. Özellikle dış basın, ülke kulüplerindeki transfer gelişmelerini yakından takip ediyor ve sürpriz haberler çıkıyor. Bunlardan biri de Trabzonspor için geldi.



YAZIN AYRILABİLİR

Yunan basını, Aris forması giyen Giannis Fetfatzidis'in Türk takımlarına yakın olduğunu yazdı. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan 29 yaşındaki milli futbolcunun, yazın kulübünden ayrılabileceği belirtildi. Fetfatzidis'in transferde en yakın olduğu kulüp ise Trabzonspor olarak ifade edildi.

İTALYA'DA OYNADI

Kariyerine Olympiakos'ta başlayan başarılı kanat oyuncusu, sonrasında İtalya macerasına atıldı. Serie A'da Genoa, Chievo formaları giyen Fetfatzidis, Al Ahli'ye gitmesinin ardından 2018'te Olympiakos'a geri döndü. Hücum hattının her iki kanadında görev yapabilen 29 yaşındaki yıldız, geçen sezonun devre arasında ise Aris'e transfer oldu.