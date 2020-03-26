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Trabzonspor'dan Giannis Fetfatzidis hamlesi

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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TRABZONSPOR'DAN GİANNİS FETFATZİDİS HAMLESİ

Süper Lig'in lideri , oynadığı oyunla tüm spor otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Bordo mavililer, bu sezon için şampiyonluk hasretini sonlandırmak için büyük bir mücadele verirken çalışmalarına da hız verdi. Yunan basını hücum hattının her iki kanadında görev yapabilen 29 yaşındaki Giannis Fetfatzidis'in transferine en yakın kulübün Trabzonspor olduğu belirtti.

Tüm Avrupa'da liglerin ertelenmesinin ardından takımlar transfere yöneldi. Özellikle dış basın, ülke kulüplerindeki gelişmelerini yakından takip ediyor ve sürpriz haberler çıkıyor. Bunlardan biri de için geldi.

YAZIN AYRILABİLİR
Yunan basını, forması giyen Giannis Fetfatzidis'in Türk takımlarına yakın olduğunu yazdı. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan 29 yaşındaki milli futbolcunun, yazın kulübünden ayrılabileceği belirtildi. Fetfatzidis'in transferde en yakın olduğu kulüp ise Trabzonspor olarak ifade edildi.

İTALYA'DA OYNADI
Kariyerine 'ta başlayan başarılı kanat oyuncusu, sonrasında macerasına atıldı. Serie A'da Genoa, Chievo formaları giyen Fetfatzidis, Al Ahli'ye gitmesinin ardından 2018'te Olympiakos'a geri döndü. Hücum hattının her iki kanadında görev yapabilen 29 yaşındaki yıldız, geçen sezonun devre arasında ise Aris'e transfer oldu.

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