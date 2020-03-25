Mario Mandzukic transferi için Vida devrede
Juventus kariyerini bitirdikten sonra Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e transfer olan Mario Mandzukic, Beşiktaş'a haber yolladı. Siyah beyazlı takımla uzun süre adı transfer görüşmelerinde geçen Hırvat golcü için vatandaşı Vida devreye girdi. Yönetim ünlü golcü hakkında tüm bilgileri tecrübeli stoperden alacak.
Gelecek sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan Beşiktaş'a, menacerler aracılığıyla geçen yıl 5 sezonluk Juventus macerasını tamamlayıp Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e transfer olan Mario Mandzukic önerilmişti.
SERGEN HOCA İLE GÖRÜŞÜLECEK
Yıldız isimle ilgili olarak kararını liglerin durumunun belli olmasının ardından verecek olan yönetimin, Hırvat forvet konusunda genç hocanın da görüşünü istediği belirtildi.
MAAŞINDA İNDİRİM YAPACAK
Fanatik'te yer alan haberde, Katar'daki hayatından memnun olmayan ve Avrupa'ya dönmek için gün sayan Mandzukic'in, Siyah-Beyazlılar'ın durumuyla ilgili olarak Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Domagoj Vida'yla dialog halinde olduğu belirtildi. Al Duhail'de yıllık 7 milyon Euro'luk maaşını bırakmaya hazır olan 33 yaşındaki hücumcunun, 'Vida tarifesine' olumlu baktığı ve 3 milyon Euro'luk maaşı kabul edebileceği kaydedildi.
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