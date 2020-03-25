25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama: Gündemimizde dahi yok

SPOR
Giriş Tarihi: 25.03.2020
ABONE OL
SÜPER LİG'İN DURUMU NE OLACAK? BAŞKAN AÇIKLADI

Corona virüsle mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenen 'in durumu ne olacak? Spor basınında ortaya çıkan "Play-off ve ligin mevcut haliyle tescillenmesi" iddiaları ile ilgili konuşan Başkanı "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok" ifadelerini kullandı.

Corona Virüs nedeniyle 'in geleceği merak konusuydu. Başkanı , koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.

"BU KONULAR GÜNDEMİMİZDE DAHİ YOK"
Milliyet'e konuşan Başkan Özdemir, "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz."

"KARAR VERİCİ BİZİZ"
Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor.

"KULÜPLER BİRLİĞİ İLE BUNU BİLE KONUŞMADIK"
"Çünkü hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NA 7 MADDELİK RAPOR
Başkan Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF olarak 7 maddelik bir rapor verdiklerini de belirterek, "Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryolar var ve sadece Sayın Bakan biliyor" diye konuştu.

Süper Lig için flaş karar! Play-Off gelirse küme düşme olmayacak SÜPER LİG İÇİN FLAŞ KARAR! PLAY-OFF GELİRSE KÜME DÜŞME OLMAYACAK
Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off açıklaması TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU'NDAN PLAY-OFF AÇIKLAMASI
Son dakika: Kulüpler Birliği'nden play-off açıklaması SON DAKİKA: KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN PLAY-OFF AÇIKLAMASI
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig için play-off teklifi! RIDVAN DİLMEN'DEN SÜPER LİG İÇİN PLAY-OFF TEKLİFİ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA