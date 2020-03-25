TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama: Gündemimizde dahi yok

Corona virüsle mücadele kapsamında ileri bir tarihe ertelenen Süper Lig'in durumu ne olacak? Spor basınında ortaya çıkan "Play-off ve ligin mevcut haliyle tescillenmesi" iddiaları ile ilgili konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok" ifadelerini kullandı.

Corona Virüs nedeniyle Süper Lig'in geleceği merak konusuydu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.

"BU KONULAR GÜNDEMİMİZDE DAHİ YOK"

Milliyet'e konuşan Başkan Özdemir, "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz."

"KARAR VERİCİ BİZİZ"

Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor.

"KULÜPLER BİRLİĞİ İLE BUNU BİLE KONUŞMADIK"

"Çünkü hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NA 7 MADDELİK RAPOR

Başkan Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF olarak 7 maddelik bir rapor verdiklerini de belirterek, "Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryolar var ve sadece Sayın Bakan biliyor" diye konuştu.