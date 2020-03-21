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Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off açıklaması

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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TRABZONSPOR BAŞKANI AĞAOĞLU'NDAN PLAY-OFF AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... başkanı , koronavirüs tedbirleri kapsamında 'in ertelenmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan konularla ilgili açıklamalarda bulunan Ağaoğlu play-off sistemi iddiasıyla ilgili olarak da çarpıcı ifadeler kullandı.

Başkanı , Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Başkan 3 senaryo var demişti. Ancak 2 ve 3. senaryolar hiç konuşulmadı. Play-off ve tescil edilme konusu. Daha ziyade. 1. senaryo üzerine konuşuldu. Her şey yolunda giderse 17-18 Nisan'da oynamaya hazır olacak konuma gelmeyi hedefliyoruz.

PLAY-OFF GÜNDEMDE DEĞİL

Ahmet Ağaoğlu: Play-off bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor. Neden bilmiyorum. Kalmış 8 hafta zaten. 4 takımlı play-off'ta 6 maçı düşünürseniz, 8 maç hayli hayli oynanır. Mustafa Cengiz'in dediği gibi play-off gündemde değil. Neden dile getirildi bilmiyorum.

Ertelemenin doğuracağı finansal ve ekonomik sıkıntılar olacak. 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona eren oyuncular var. Ancak bunların hiçbiri şu an gündem değil. Önce bir canı kurtaralım.

''ALİ KOÇ'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETTİM''

Beko takımında teknik heyet ve basketbolcularda Kovid-19 belirtlilerinin göstermesiyle ilgili konuşan Ağaoğlu, 'la görüştüm ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim'' dedi.

Son dakika: Kulüpler Birliği'nden play-off açıklaması SON DAKİKA: KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN PLAY-OFF AÇIKLAMASI

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