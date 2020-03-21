Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off açıklaması
Son dakika haberi... Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'in ertelenmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan konularla ilgili açıklamalarda bulunan Ağaoğlu play-off sistemi iddiasıyla ilgili olarak da çarpıcı ifadeler kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Başkan Mehmet Sepil 3 senaryo var demişti. Ancak 2 ve 3. senaryolar hiç konuşulmadı. Play-off ve tescil edilme konusu. Daha ziyade. 1. senaryo üzerine konuşuldu. Her şey yolunda giderse 17-18 Nisan'da oynamaya hazır olacak konuma gelmeyi hedefliyoruz.
PLAY-OFF GÜNDEMDE DEĞİL
Ahmet Ağaoğlu: Play-off bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor. Neden bilmiyorum. Kalmış 8 hafta zaten. 4 takımlı play-off'ta 6 maçı düşünürseniz, 8 maç hayli hayli oynanır. Mustafa Cengiz'in dediği gibi play-off gündemde değil. Neden dile getirildi bilmiyorum.
Ertelemenin doğuracağı finansal ve ekonomik sıkıntılar olacak. 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona eren oyuncular var. Ancak bunların hiçbiri şu an gündem değil. Önce bir canı kurtaralım.
''ALİ KOÇ'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETTİM''
Fenerbahçe Beko takımında teknik heyet ve basketbolcularda Kovid-19 belirtlilerinin göstermesiyle ilgili konuşan Ağaoğlu, Ali Koç'la görüştüm ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim'' dedi.
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