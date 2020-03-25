Galatasaray'da yeni corona virüs paniği! Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik sosyal medyadan duyurdu
Galatasaray'da üçüncü corona virüs vakası paniği yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından, Sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinde karantinada olduğunu ve ilaç tedavisine devam ettiğini söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından üçüncü bir vakanın paniği daha yaşanıyor. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, rahatsızlığına dair bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama bulundu.
İşte o açıklama:
''Sevgili dostlar, evimde karantinadayım. İlaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım.''
MAHMUT RECEVİK KİMDİR?
1958 İstanbul doğumludur. Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi mezunudur. 1984 yılında İstanbul Üniversitesini, 1988 yılında Londra Üniversitesi Turizm ve Otelcilik okulunu bitirmiştir. 1990 yılından itibaren 10 sene Çırağan Palace Kempinski Otelinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2000 yılından bugüne kendi işinde Turizm Yöneticiliği yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilen Mahmut Recevik, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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