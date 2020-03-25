Son dakika | Fenerbahçe'den flaş corona virüs kararı!
Son dakika haberi... Fenerbahçe futbol takımı ve personeli, corona virüs testine girmek için Samandıra'ya geldi.
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