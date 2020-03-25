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Son dakika | Fenerbahçe'den flaş corona virüs kararı!

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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FENERBAHÇE'DEN FLAŞ CORONA VİRÜS KARARI!

Son dakika haberi... futbol takımı ve personeli, corona virüs testine girmek için Samandıra'ya geldi.

ayrıntılar geliyor...

Galatasaray taraftarından Fatih Terim’e mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle GALATASARAY TARAFTARINDAN FATİH TERİM’E MESAJ: KOY ELİNİ KALBİNE, EVLATLARIN SENİNLE
Son dakika | Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Kızı açıkladı SON DAKİKA | CORONA VİRÜSE YAKALANAN FATİH TERİM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? KIZI AÇIKLADI

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