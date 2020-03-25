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Son dakika | Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Kızı açıkladı

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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VİRÜSE YAKALANAN TERİM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son dakika haberi... Corona virüs tedavisi için hastanede tedavi altında olan 'in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim'in kızı Buse , tecrübeli teknik adamdan yeni bir haber olmadığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü 'in son durumu hakkında kızı Buse bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Bahçekapılı, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.

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