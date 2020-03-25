Lionel Messi corona virüse karşı elini cebine attı
Corona virüsle mücadele kapsamında ünlü futbolcular, ellerini cebine atıyor. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Barselona kentinde bir hasteneye ve ülkesine toplamda 1 milyon Euro bağışladı.
Dünyanın her kesiminde insan corona virüsü salgınına karşı savaş başlatmış durumda. Spor ve sanat camiası başta olmak üzere birçok ünlü insan salgına karşı bağış yapmaya devam ediyor. Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola'nın 1 milyon euro bağışlamasının ardından Messi de harekete geçti.
Süper yıldız, Barselona'daki bir hastaneye ve ülkesi Arjantin'e toplamda 1 milyon eurolul bağış yaptı. Messi'nin bağışı sonrası, Hospital Clinic, Barcelona'nın yıldız ismine Twitter'dan teşekkür etti.
HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgını, İspanya'yı çok fazla etkiledi. On binlerce insan enfekte olurken, binlerce kişi de hayatını kaybetti. Real Madrid'in eski başkanlarından biri olan Lorenzo Sanz da yaşamını yitirenler arasında yer almıştı. İspanya'da durumların bu kadar kötü gittiği bir dönemde Messi'nin 1 milyon euroluk bağışı yüzleri güldürdü.
Öte yandan Messi geçtiğimiz günlerde başka bir örnek davranışla gündeme gelmişti. Maske takmayı zorlaştırdığı için sağlık çalışanlarının sakallarını kesmek zorunda kalmalarına dikkat çeken Arjantinli futbolcu, sakallarını kesmişti. Messi'nin eşi Antonel Roccuzzo, "Sakalları maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bunu yaptı." ifadeleriyle bu durumu açıklamıştı.
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