Loris Karius'tan flaş sözler: Artık dayanamıyorum...

Corona virüs tehlikesine karşı takımını karantinada tutma kararı alan Beşiktaş yönetimi, dün teknik ekibe ve futbolculara virüs testi uygulamıştı. Alınan tedbirler gereği yabancı oyuncuların yurt dışına çıkmalarına izin vermeyen yönetimin kapısını Lens'ten sonra Karius da çaldı. Alman file bekçisi ülkesi gitmek için izin istedi. “Dayanamıyorum, Almanya’ya dönmek istiyorum” diyen 26 yaşındaki eldivene Siyah beyazlıların cevabı net oldu: Gidersen ceza uygularız.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Beşiktaş'ın aldığı önlemlerden biri de yabancı oyuncuların Türkiye'den ayrılmamaları yönündeydi. Ancak bu kararın üzerinden 3 gün geçmeden takımın tecrübeli file bekçisi Loris Karius, ülkesi Almanya'ya gitmek için Siyah-Beyazlı yönetimden izin istedi.

"ARTIK DAYANAMIYORUM! ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM"

Kız arkadaşı Sophia Thomalla ile birlikte İstanbul'dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki kalecinin, "Artık dayanamıyorum. Ülkeme dönmek istiyorum" dediği öğrenildi. Yönetimin Karius'a cevabı ise olumlu olmadı...

"GİDERSEN CEZA UYGULARIZ"

Fanatik'in haberine göre; Alman kaleci ile yapılan görüşmede, TFF'den liglerin başlamasıyla ilgili net bir bilgi olmadığını belirten yönetimin, "Gidersen ceza uygularız" uyarısını yaptığı bildirildi.



"TESİSLERİN KAPISINA MÜHÜR VURUP BURADA YAŞAMAMIZ LAZIM"

Yönetim, daha sonra teknik direktör Sergen Yalçın ile de görüşüp antrenmanların başlama tarihi hakkında bilgi istedi. Yalçın'ın "Ne zaman başlayacağı belli olmayan lig için takımı nasıl toplayayım. Tesislerin kapısına mühür vurup burada yaşamamız lazım. Bu oyuncuların moralini bozar. Süreci bekleyelim" karşılığını verdiği öğrenildi.