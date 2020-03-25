Anderson Talisca Beşiktaş'a geri dönecek mi? Flaş açıklama
Çin'de yaşanan virüs tehdidi yüzünden ayrılmak isteyen Talisca Beşiktaş'a geri dönecek mi? Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca ile ilgili transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş yönetimin transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, son günlerde basında yer alan Anderson Talisca haberleri hakkında Milliyet'e açıklamalarda bulundu.
"BİR GİRİŞİMDE BULUNMADIK"
Virüs salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm kulüplerin maddi problemlerle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Torunoğulları, "Talisca haberlerini ben de okuyorum. Bir transfer yapılacaksa önce nerenin haberi olur; Beşiktaş Yönetimi'nin... Ne yönetim kurulu ne de ben, Talisca ile ilgili bir girişimde bulunmadık. Ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a dönmek istediği yönünde bize resmi bir teklif de ulaşmadı. Gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş'ın maddi sıkıntı içerisinde olduğunu herkes biliyor. Hal böyleyken bizim pahalı transfer çalışması içerisinde olmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.
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