25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Anderson Talisca Beşiktaş'a geri dönecek mi? Flaş açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 25.03.2020
ABONE OL
ANDERSON TALİSCA BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Çin'de yaşanan virüs tehdidi yüzünden ayrılmak isteyen 'a geri dönecek mi? Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca ile ilgili transferden sorumlu yönetici Erdal önemli açıklamalarda bulundu.

yönetimin transferden sorumlu yöneticisi Erdal , son günlerde basında yer alan Anderson haberleri hakkında Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

"BİR GİRİŞİMDE BULUNMADIK"
Virüs salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm kulüplerin maddi problemlerle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Torunoğulları, "Talisca haberlerini ben de okuyorum. Bir yapılacaksa önce nerenin haberi olur; Beşiktaş Yönetimi'nin... Ne yönetim kurulu ne de ben, Talisca ile ilgili bir girişimde bulunmadık. Ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a dönmek istediği yönünde bize resmi bir teklif de ulaşmadı. Gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş'ın maddi sıkıntı içerisinde olduğunu herkes biliyor. Hal böyleyken bizim pahalı transfer çalışması içerisinde olmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA