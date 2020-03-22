Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Oyuncularımız karantina altında
Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, corona virüsle mücadele kapsamında takımında alınan tedbirleri açıkladı. A Spor canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Çebi "Bütün oyuncularımız şu anda karantina altında." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor canlı yayına bağlanarak corona virüs gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çebi, "Bütün oyuncularımız şu anda karantina altında." ifadelerini kullandı.
İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:
"Liglerin oynanmaması bir temennidir. Nisan olur mayıs olur ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir. Bunlar tartışmaya açık. Spor eğlence ama ülke sağlığını devam ettirmek daha önemli. Şu anda benim için spor 2. planda kalıyor."
"İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Bütün kulüplerde, virüslerden evvel geçmiş yönetimler kulüpleri öyle zararlara soktular ki, bir kerede virüsten zarar ederiz, sorun değil. Futbolcuların kontratları var ve ülkeden çıkmaları uygun değil."
"Şu an olağanüstü bir durum yaşanıyor. Yabancı futbolcuların ülke dışına çıkmasına izin vermiyoruz. Karantina onlar için de geçerli. Bazılarının çocukları yurt dışında ama şu an yanlarına gitmelerinin risk olacağını anlattık."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Süper Lig ekibi Göztepe'den koronavirüs kararı
- Glasgow Rangers'ın gözü Caleb Ekuban'da
- Fenerbahçe'den flaş hamle! Ganalı yıldıza kanca
- Arda Turan'dan corona virüsü isyanı: Bunu yapmayın
- Sosa'dan Mikel sert yanıt: Bizim ailemiz yok mu!
- 65 yaş ve üstüne yasak çıktı! Gözler futbolun 'Koca Çınar'larında
- Play-Off gelirse küme düşme olmayacak
- Marius Sumudica takımını bırakıp gitti!
- Futbolun yıldızlarında koronavirüse karşı evde kal çağrısı!
- Ronaldo'dan çocuklarına hijyen dersi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?
- Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?
- Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?
- Miraç nedir, ne demek? Miraç Kandili'nde ne oldu? Peygamberimiz Hz. Muhammed Miraç gecesi 7 kat semayı nasıl dolaştı?
- Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?
- Miraç Kandili mesajları 2020: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?
- Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?
- Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?