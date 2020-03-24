Loris Karius'un taliplileri artıyor
Beşiktaş'ta hayal kırıklığından öteye gidemeyen Karius, sezon sonu takımdan ayrılacak. Liverpool'dan kiralanan Alman kaleci Loris Karius'un Avrupa'daki talipleri artıyor. Karius ile son olarak Portekiz'in Sporting ve Belçika'nın Anderlecht kulüplerinin ilgilendiği iddia edildi.
Beşiktaş, İngiliz ekibi Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanırken Alman kalecinin de talipleri artıyor.
WEST HAM-ANDERLECHT İSTİYOR
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın ilgilendiği belirtilen Karius için şimdi de Anderlecht takımı devreye girerken Portekiz basınında çıkan haberler sonrası Belçika ekibinin ekonomik anlamda bu transfer adına işinin zor olduğu belirtildi.
ANDERLECHT DAHA AVANTAJLI
Portekiz ekibi Sporting, sezon sonunda Loris Karius'u kadrosuna katmak isterken bu transferde Anderlecht'e göre daha avantajlı olarak lanse ediliyor.
LIVERPOOL KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
2-2 sona eren Trabzonspor maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullanırken Alisson ve Adrian gibi kalecileri kadrosunda bulunduran Liverpool'un da Karius'u kadroda düşünmediği aktarılıyor.
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