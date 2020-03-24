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Loris Karius'un taliplileri artıyor

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Giriş Tarihi: 24.03.2020
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LORİS KARİUS'UN TALİPLİLERİ ARTIYOR

'ta hayal kırıklığından öteye gidemeyen Karius, sezon sonu takımdan ayrılacak. 'dan kiralanan Alman kaleci 'un Avrupa'daki talipleri artıyor. Karius ile son olarak Portekiz'in Sporting ve 'nın Anderlecht kulüplerinin ilgilendiği iddia edildi.

, İngiliz ekibi 'dan kiraladığı ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanırken Alman kalecinin de talipleri artıyor.

WEST HAM-ANDERLECHT İSTİYOR
ekiplerinden West Ham'ın ilgilendiği belirtilen Karius için şimdi de Anderlecht takımı devreye girerken Portekiz basınında çıkan haberler sonrası ekibinin ekonomik anlamda bu transfer adına işinin zor olduğu belirtildi.

ANDERLECHT DAHA AVANTAJLI
Portekiz ekibi Sporting, sezon sonunda Loris Karius'u kadrosuna katmak isterken bu transferde Anderlecht'e göre daha avantajlı olarak lanse ediliyor.

LIVERPOOL KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
2-2 sona eren maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullanırken Alisson ve Adrian gibi kalecileri kadrosunda bulunduran Liverpool'un da Karius'u kadroda düşünmediği aktarılıyor.

İşte Beşiktaş'ın Karius planı İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KARİUS PLANI

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