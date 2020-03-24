Beşiktaş'tan Lens'e net yanıt: Sözleşmeni...
Süper Lig corona virüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Verilen ara sonrası karantinada olan Beşiktaş'ta Lens gelişmesi yaşandı. Ülkesine gitmek isteyen Hollandalı oyuncuya izin çıkmadı.Bu konudaki ısrarının ardından yönetimden, 'Mikel gibi sözleşmeni fesh edersen gidebilirsin' cevabını alan Lens, İstanbul'da kaldı.
Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, önceki gün bir TV programına telefonla bağlanıp önemli açıklamalarda bulunmuştu.
"SÖZLEŞMENİ FEST ETTİKTEN SONRA GİDEBİLİRSİN"
Tecrübeli yönetici, koronavirüs sebebiyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Türkiye'den ayrılıp ülkesine gitmek isteyen Jeremain Lens için, "Hollanda'ya gitmek istiyor. Ben de gidemiyorum, herkesin bulunduğu yerde kalmasında fayda var. Bizim de çocuklarımız var. 'Ben Hollanda'ya gitmek istiyorum, ne yapmam lazım' dedi, 'Gidemezsin' dedim ben de" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kesin kararıyla oyunculardan İstanbul'da kalmalarını istemelerine rağmen Hollandalı ismin bu konuda ısrarcı olması sonrasında Siyah-Beyazlılar'ın, "Alınan karara rağmen gitmek isteyen olursa Obi Mikel örneğinde olduğu gibi sözleşmesini fesh ettikten sonra seyahat konusundaki engelini kaldırabiliriz" kararı aldığı bildirildi.
2.2 MİLYON EURO KAZANIYOR
Tecrübeli ismin, bu restin kendisine iletilmesinin ardından fikrini değiştirip İstanbul'da kalma kararı aldığı öğrenildi. Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon Euro maaş alan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun, Kara Kartal'la 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor. Trabzonspor'a sezon başında katılan Obi Mikel de ailesinin yanında olmak istediği için Bordo-Mavili yönetimle bir görüşme gerçekleştirip sözleşmesini fesh ettikten sonra Türkiye'den ayrılmıştı.
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