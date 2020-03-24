24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | Beşiktaş'ta corona virüs tedbirleri

SPOR
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'TA CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ! TESİSLERDE...

Son dakika haberi...Corona virüsle mücadele kapsamında karantinada olan futbol takımında önemli gelişme. Futbolcular ve teknik ekibe tesislerde Kovid-19 testleri yapıldı. Testlerini yaptıran oyuncular tesislerden ayrıldı.

'ta futbol takımı teknik ekibine ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yanı sıra teknik ekipteki isimlerin ve oyuncuların bugün teste tabii tutulacaklarını söyledi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart'ta karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Son dakika: Beşiktaş koronavirüs taramasından geçecek SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ KORONAVİRÜS TARAMASINDAN GEÇECEK
Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Oyuncularımız karantina altında SON DAKİKA | BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ: OYUNCULARIMIZ KARANTİNA ALTINDA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA