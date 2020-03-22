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Sosa'dan Mikel sert yanıt: Bizim ailemiz yok mu!

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Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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SOSA'DAN MİKEL SERT YANIT: BİZİM AİLEMİZ YOK MU!

Corona virüs tehlikesini bahane ederek, ülkeden ayrılmak istediğini söyleyen 'un eski oyuncusu Obi Mikel ile kaptan Sosa arasında geçen konuşma ortaya çıktı. Arjantinli yıldızın, “Herkes gibi biz de ailelerimiz için endişeleniyoruz. Bizim çocuğumuz yok mu! Virüs dünyanın her yerinde. Burada sözleşmemiz var. Gitmek yakışmaz” dediği öğrenildi.

Korona virüs salgını yüzünden büyük tedirginlik yaşayan ve "'ye ailemin yanına gitmek istiyorum" diyerek 'dan ayrılan Obi Mikel, sözleşmesi feshedildikten sonra 'yı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Mikel'in bu hareketinin perde arkasında ise Arjantinli yıldız ile yaşadığı tartışma olduğu ortaya çıktı. Öyle ki Başakşehir karşılaşması öncesi sosyal medyadan " oynamak istemiyorum" açıklaması yapan Mikel, bu süreçte takımın kaptanı Sosa'nın tepkisini çekti.

"BİZİM ÇOCUĞUMUZ YOK MU!"
Arjantinli yıldızın Mikel'e, "Bizim çocuğumuz yok mu! Herkes gibi biz de ailelerimiz için endişeleniyoruz. Ancak çözüm bu değil. Virüs tehlikesi dünyanın her yerinde var. Burada işimizi yapıyoruz, biz profesyoneliz. Sözleşmemiz var. Özellikle bizim gibi tecrübeli oyunculara böyle bir dönemde gitmek yakışmaz" dediği öğrenildi.

İŞTE GERÇEK KAPTAN...
Sosa'nın tepkisine takımdaki diğer arkadaşları da hak verirken, Mikel ise kararını değiştirmedi. Sonrasındaki süreçte Trabzonspor Yönetimi, yıldız oyuncuyla görüşüp karşılıklı fesih yoluyla sözleşmesini sonlandırdı. Sosa'nın bu konuşması ise hem yönetimin hem de diğer futbolcuların takdirini topladı.

İKİ ÇOCUĞUNU DA YANINA ALARAK ŞEHİRDEN AYRILMIŞTI
Aylar öncesinde Mikel'in eşi Olga Allegra, 'u beğenmeyip iki çocuğunu da yanına alarak şehirden ayrılmıştı. O süreçte Mikel'in eşinin İngiltere'ye çocuklarını okula yazdırmak için gittiği öne sürülse de, yıldız futbolcunun ailesi sonrasında geri dönmedi. Yazın yaşanan bu olayın ardından Nijeryalı futbolcunun da ayrılmak istediği iddia edilmişti. Mikel, yaklaşık 6 ay sonra corona virüsü gerekçesiyle Trabzon'dan gitti.

Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği TRABZONSPOR'DA OBİ MİKEL GERÇEĞİ

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