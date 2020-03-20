Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği
Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'in bordo-mavili ekipten ayrıldıktan sonrada İngiltere'de yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Trabzonspor'dan ayrılan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in, İngiltere'de yaptığı açıklamaların ardından Trabzonspor Kulübü, konuştuğu medya kuruluşuna bir metin göndererek Obi Mikel gerçeğini anlattı.
"MIKEL'İN KULÜBÜMÜZE İLİŞKİN İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
"Yapmış olduğunuz haberde Mikel'in kulübümüze ilişkin iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Trabzonspor Kulübü olarak biz kısa zaman içinde Covid-19'a karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, kulübümüzün sağlık kurulu futbolcularımıza bilgilendirme yaptı. Tesisler, sahalar ve stadyumumuz dezenfekte edildi. Tesislere futbolcuların kendi misafirleri dahil olmak üzere giriş çıkışlara kısıtlamalar getirildi. Personelimiz de sosyal mesafelendirme anlayışına paralel olarak evden çalışmaya başlatıldı.
"ULUSLARARASI UÇUŞ KISITLAMALARINDAN DOLAYI GERİ DÖNEMEYECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİR"
Tüm bu tedbirler ve sağduyu çağrılarına rağmen Mikel, İngiltere'ye ailesinin yanına gitmek istediğini beyan ettiğinde ise, kendisine olası uluslararası uçuş kısıtlamalarından dolayı geri dönemeyeceği bildirilmiştir.
Türkiye'de liglerin ertelenmesini bekleyen tüm futbolcular ve biz futbol ailesi mensupları gibi, soğukkanlı ve sağduyulu olmasını beklediğimiz futbolcumuz maalesef kendisi gitmeyi tercih etmiştir. Menajeri bu duruma bizzat şahittir. Bu durumda alınan ortak kararla yollarımızı ayırmak mecburiyetinde kaldık" ifadelerine yer verdi.
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