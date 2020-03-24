Fatih Terim'den Josip Ilicic itirafı: En büyük üzüntüm
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sezon başında takıma katılması için uzun uğraş verdiği Josip Ilicic, Atalanta'da gösterdiği performansla göz doldurdu. Terim'in "En büyük üzüntüm" dediği yıldız oyuncu Serie A’da 21 maçta 15 gol buldu.
Atalanta'nın yıldız ismi Josip Ilicic'in sezon öncesinde Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Ancak bu durum, sezon içi performansıyla teknik direktör Fatih Terim'i çok üzdü.
FATİH TERİM'İN CANINI SIKMIŞTI
Milliyet'in haberine göre; Terim'in yaz döneminde, Atalanta forması giyen yıldız futbolcunun transferi çok istediği ve futbolcuyla anlaşma sağlanmasına karşın son anda kulübünün buna izin vermediği belirlendi. İtalyan ekibinin formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Valencia deplasmanında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Sloven futbolcunun Cim-Bom'a gelememesi, Fatih Terim'in canını sıkmıştı.
"EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM"
Tecrübeli teknik adamın, 10 numara için ısrarla Ilicic'in transferini istediği ifade edildi. Bu mevkide Belhanda'dan istediği verimi alamayan Terim'in, özellikle Şampiyonlar Ligi için çok istediği Ilicic'in bu sezonki performansı sarı-kırmızılıların üzüntüsünü daha da katladı. 10 numara pozisyonunda oynamasına karşın golcü bir isim olan Ilicic bu sezon Serie A'da, 21 maçta 15 kez ağları havalandırdı. Ilicic, Şampiyonlar Ligi'nde de 7 maçta 5 gole imzasını attı. Ilicic'in bu performansı nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "En büyük üzüntüm" ifadesini kullandığı öğrenildi.
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