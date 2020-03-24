24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Fatih Terim'den Josip Ilicic itirafı: En büyük üzüntüm

SPOR
Giriş Tarihi: 24.03.2020
ABONE OL
FATİH TERİM'DEN JOSİP ILİCİC İTİRAFI: EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM

teknik direktörü , sezon başında takıma katılması için uzun uğraş verdiği Josip Ilicic, Atalanta'da gösterdiği performansla göz doldurdu. Terim'in "En büyük üzüntüm" dediği yıldız oyuncu Serie A’da 21 maçta 15 gol buldu.

Atalanta'nın yıldız ismi Josip Ilicic'in sezon öncesinde 'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Ancak bu durum, sezon içi performansıyla 'i çok üzdü.

FATİH TERİM'İN CANINI SIKMIŞTI
Milliyet'in haberine göre; Terim'in yaz döneminde, Atalanta forması giyen yıldız futbolcunun transferi çok istediği ve futbolcuyla anlaşma sağlanmasına karşın son anda kulübünün buna izin vermediği belirlendi. İtalyan ekibinin formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Sloven futbolcunun Cim-Bom'a gelememesi, Fatih Terim'in canını sıkmıştı.

"EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM"
Tecrübeli teknik adamın, için ısrarla Ilicic'in transferini istediği ifade edildi. Bu mevkide 'dan istediği verimi alamayan Terim'in, özellikle Şampiyonlar Ligi için çok istediği Ilicic'in bu sezonki performansı sarı-kırmızılıların üzüntüsünü daha da katladı. 10 numara pozisyonunda oynamasına karşın golcü bir isim olan Ilicic bu sezon Serie A'da, 21 maçta 15 kez ağları havalandırdı. Ilicic, Şampiyonlar Ligi'nde de 7 maçta 5 gole imzasını attı. Ilicic'in bu performansı nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "En büyük üzüntüm" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı GALATASARAY'DAN FLAŞ FATİH TERİM VE ABDURRAHİM ALBAYRAK PAYLAŞIMI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA