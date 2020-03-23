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İngilizlerin Christian Luyindama ısrarı sürüyor! 15 milyon Euro...

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Giriş Tarihi: 23.03.2020
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İNGİLİZLERİN CHRİSTİAN LUYİNDAMA ISRARI SÜRÜYOR!

Sakatlığı gerekçesiyle bir süredir formasından uzak kalan 'nın taliplileri her geçen gün artıyor. Sarı kırmızılı takımın 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Christian Luyindama'ya, ekibi Wolverhampton talip oldu. İngiliz ekibinin stoper için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

WOLWES 15 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
İngiliz basınının haberine göre; oyuncu için Wolwes 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray, milli takımda sakatlanarak sezonu kapatan yıldız futbolcunun sözleşmesini ikinci yarıda askıya almıştı.

EVERTON VE ASTON VILLA DA İSTİYOR
Ayrıca Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Luyindama'yı İngiliz ekipleri ve Everton da yakından takip ediyor. Yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a veda ederek İngiltere'nin yolunu tutması bekleniyor.

İngilizler kapıda! Galatasaray'a Luyindama piyangosu İNGİLİZLER KAPIDA! GALATASARAY'A LUYİNDAMA PİYANGOSU

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