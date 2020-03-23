İngilizlerin Christian Luyindama ısrarı sürüyor! 15 milyon Euro...
Sakatlığı gerekçesiyle bir süredir formasından uzak kalan Christian Luyindama'nın taliplileri her geçen gün artıyor. Sarı kırmızılı takımın 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Christian Luyindama'ya, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton talip oldu. İngiliz ekibinin Demokratik Kongolu stoper için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Galatasaray'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christian Luyindama, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.
WOLWES 15 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
İngiliz basınının haberine göre; Demokratik Kongolu oyuncu için Wolwes 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray, milli takımda sakatlanarak sezonu kapatan yıldız futbolcunun sözleşmesini ikinci yarıda askıya almıştı.
EVERTON VE ASTON VILLA DA İSTİYOR
Ayrıca Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Luyindama'yı İngiliz ekipleri Aston Villa ve Everton da yakından takip ediyor. Yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a veda ederek İngiltere'nin yolunu tutması bekleniyor.
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