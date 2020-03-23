Barcelona'dan Galatasaray'a müjdeli haber!

Galatasaray'dan Portekiz'in Porto takımına transfer olan Alex Telles, burada oynadığı oyunla İspanyol devi Barcelona'nın dikkatini çekti. Bu transfer gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını liglerin ertelenmesine neden oldu. Avrupa'da çoğu takım bu durgunluğu fırsata çevirmek adına gelecek sezonun yapılanmasına başladı. Bu takımların başında gelen ise Katalan ekibi Barcelona oldu.



BARCELONA İSTİYOR

Katalan basınından Sport, Barcelona'nın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ismi duyurdu. İddiaya göre Barcelona, bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor.



BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında dolacak olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon Euro...

Bu transfer gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek.