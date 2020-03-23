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Arsenal Mohamed Elneny ile yolları ayıracak

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Giriş Tarihi: 23.03.2020
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ARSENAL MOHAMED ELNENY İLE YOLLARI AYIRACAK

ile yeniden uçuşa geçen Beşiktaş'a güzel haber geldi. Mikel Arteta, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin de dahil olduğu 5 isimle yolların ayrılmasını istiyor.

Sezon içinde Mikel Arteta'yı takımın başına getiren , sezon sonu ciddi bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.

MOHAMED ELNENY'Yİ KADROSUNDA İSTEMİYOR
football.london'ın haberine göre Arsenal , Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'yi kadrosunda istemiyor.

İŞTE ARSENAL'DE TOPUN AĞZINDAKİ 5 İSİM
Arsenal'de Arteta'nın gönderilmesini istediği diğer isimler ise Roma'da kiralık olarak forma giyen Henrikh Mkhitaryan, Sead Kolasinac ve Sokratis olarak belirtildi.

MUSTAFİ'Yİ SATMAYI HEDEFLİYOR
Elneny'nin yanı sıra Arsenal, başta Galatasaray olmak üzere Türk kulüplerinin de ilgilendiği belirtilen Mustafi'yi satmayı hedefliyor.

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