Arsenal Mohamed Elneny ile yolları ayıracak
Sergen Yalçın ile yeniden uçuşa geçen Beşiktaş'a güzel haber geldi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin de dahil olduğu 5 isimle yolların ayrılmasını istiyor.
Sezon içinde Mikel Arteta'yı takımın başına getiren Arsenal, sezon sonu ciddi bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.
MOHAMED ELNENY'Yİ KADROSUNDA İSTEMİYOR
football.london'ın haberine göre Arsenal Teknik Direktörü, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'yi kadrosunda istemiyor.
İŞTE ARSENAL'DE TOPUN AĞZINDAKİ 5 İSİM
Arsenal'de Arteta'nın gönderilmesini istediği diğer isimler ise Roma'da kiralık olarak forma giyen Henrikh Mkhitaryan, Sead Kolasinac ve Sokratis olarak belirtildi.
MUSTAFİ'Yİ SATMAYI HEDEFLİYOR
Elneny'nin yanı sıra Arsenal, başta Galatasaray olmak üzere Türk kulüplerinin de ilgilendiği belirtilen Mustafi'yi satmayı hedefliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Bir ülke rest çekti! Sporcu göndermeyeceğiz
- TFF'den önemli hamle! Nisan sonuna kadar uzattı
- Corona virüse yakalanan Albayrak'tan ilk mesaj geldi
- G.Saray'dan flaş Abdurrahim Albayrak açıklaması
- Süper Lig'in kaderi 48 saat içinde belli olacak
- La Liga corona virüs nedeniyle süresiz ertelendi
- Başkan Çebi: Lig bu haliyle tescil edilebilir
- Galatasaray'a kötü haber! Ryan Babel geri mi dönecek?
- Guelor Kanga Trabzonspor'a bir adım daha yaklaştı!
- Fenerbahçe'de yolcular belli oldu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?
- Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?
- Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?
- Son dakika: Kredi borçları ertelendi mi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç konut kredi borcu ertelendi mi?
- EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?
- Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?
- Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?