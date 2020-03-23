Arsenal Mohamed Elneny ile yolları ayıracak

Sergen Yalçın ile yeniden uçuşa geçen Beşiktaş'a güzel haber geldi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin de dahil olduğu 5 isimle yolların ayrılmasını istiyor.

Sezon içinde Mikel Arteta'yı takımın başına getiren Arsenal, sezon sonu ciddi bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.

MOHAMED ELNENY'Yİ KADROSUNDA İSTEMİYOR

football.london'ın haberine göre Arsenal Teknik Direktörü, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'yi kadrosunda istemiyor.

İŞTE ARSENAL'DE TOPUN AĞZINDAKİ 5 İSİM

Arsenal'de Arteta'nın gönderilmesini istediği diğer isimler ise Roma'da kiralık olarak forma giyen Henrikh Mkhitaryan, Sead Kolasinac ve Sokratis olarak belirtildi.

MUSTAFİ'Yİ SATMAYI HEDEFLİYOR

Elneny'nin yanı sıra Arsenal, başta Galatasaray olmak üzere Türk kulüplerinin de ilgilendiği belirtilen Mustafi'yi satmayı hedefliyor.