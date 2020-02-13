Sergen Yalçın'ın ilk isteği Mohammed Elneny oldu!
Sergen Yalçın'la yükselişe geçen Beşiktaş'ta önemli gelişme. Bu sezon ligi en iyi noktada bitirmek istediklerini söyleyen Yalçın, yönetimden ilk transferini istedi. Tecrübeli hoca Mısırlı yıldız Mohammed Elneny'nin, Arsenal'den bonservisinin alınmasını talep etti.
Yeni hocası Sergen Yalçın'la birlikte ikide iki yaparak ayağa kalkan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamaları için şimdiden çalışmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı yöneticileri önümüzdeki sezonda özellikle orta alan bölgesinde ciddi mesai bekliyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre kulübün şimdiden efsaneleri arasında yer alan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson'un devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Arsenal'den kiralık olarak kadroya katılan Mohamed Elneny'nin de satın alma opsiyonu yönetimi düşündürüyor.
Atiba'nın hem ilerleyen yaşı hem de durumumun belli olmaması sebebiyle ön libero bölgesinde sıkıntı yaşamak istemeyen yöneticiler, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a, Elneny hakkındaki görüşlerini sordu. Tecrübeli teknik adam, kadroda en beğendiği isimler arasında bulunan Mısırlı için "Mümkünse takımda tutalım" demesi üzerine harekete geçildi.OPSİYON 18 MİLYON EURO
Siyah-beyazlı idareciler sezon başında Arsenal'den bir yıllığına kiralanan ve takıma kısa sürede alışarak başarılı performans sergileyen orta saha oyuncusunu bir yıl daha kiralamak istiyor. Yöneticiler Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ, sezon sona ermeden Londra kulübüyle yeniden masaya oturma kararı aldı. Bu görüşmede 27 yaşındaki futbolcunun bir yıl daha kiralanması konuşulacak.
Arsenal ile yapılan kiralık sözleşmesinde Elneny'nin satın alma opsiyonu "18 milyon avro" olarak belirlenmişti. Bu rakamı karşılaması mümkün olmayan yönetim, İngiliz kulübünü bir sezon daha kiralama konusunda ikna etmeye çalışacak.
Öte yandan anlaşma olmaması ihtimalini de göz önünde bulunduran yöneticiler, şimdiden Elneny'nin alternatifleri için de arayışa geçmiş durumda.DİNAMO GİBİ
Atiba ile yakaladığı uyumla dikkat çeken Elneny, özellikle son maçlarda takımın en istikrarlı oyuncuları arasında bulunuyor. Bu sezon 23 defa sahaya çıkan ve bir asisti bulunan Mısırlı oyuncu, bu karşılaşmaların 21'inde 90 dakika sahada kaldı.
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