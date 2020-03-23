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TFF'den önemli hamle! Nisan sonuna kadar uzattı

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Giriş Tarihi: 23.03.2020
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TFF'DEN ÖNEMLİ HAMLE! NİSAN SONUNA KADAR UZATTI

 (TFF), Kulüp Lisans ve  Talimatı'nda değişiklik yaparak gelecek sezon için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru sürelerini nisan sonuna kadar uzattı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Talimatı'na Geçici Madde 5 eklenerek Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den kritik koronavirüs açıklaması SON DAKİKA: TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'DEN KRİTİK KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

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