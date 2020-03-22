Kulüpler Birliği Vakfından Özhan Canaydın için anma mesajı
Kulüpler Birliği Vakfı, vefatının 10. yıl dönümünde Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın için anma mesajı yayımladı.
Vakfın Twitter hesabında yer alan mesajda, "Türk sporunun en centilmen isimlerinden, vakfımızın eski başkanlarından Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
GALATASARAY'DAN DA ÖZHAN CANAYDIN İÇİN ANMA MESAJI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Özhan Canaydın, spora sadece başarı ve mücadele anlamı yüklemeyen; saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, beyefendiliği ve centilmenliği ile tüm Galatasaray camiasının sevgisini kazanırken, temsil ettiği değerlerle zoru başararak tüm rakiplerinin de saygısını kazanan ender yöneticilerden biriydi. Galatasaray'ımıza hem sporcu hem de yönetici olarak hizmet etmiş; Türk sporunun unutulmaz isimlerinden, eski başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."
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