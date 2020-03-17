Emre Belözoğlu'ndan Yalçın Koşukavak tavsiyesi
Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Takım kaptanı Emre Belözoğlu Başkan Ali Koç'la bir araya gelerek, takımın başına Altay’ın hocası Yalçın Koşukavak'ın geçmesini önerdi.
Ersun Yanal'ın görevi bırakmasından sonra hoca arayışına giren Fenerbahçe Yönetimi, sürpriz bir şekilde Altay'ın hocası Yalçın Koşukavak'ın kapısını çalarak el sıkıştı.
Başkan Ali Koç'un gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirmeyi planladığı kaptan Emre Belözoğlu ile yeni hoca konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.
Tecrübeli ismin, lig bitene kadar Koşukavak'ın takımı çalıştırabileceğini, ardından da yeni teknik direktörün yardımcılığını yapabileceğini söylediği öğrenildi.
EKMEKÇİOĞLU DOĞRULADI
Bu fikre sıcak bakan Başkan Koç'un önce 47 yaşındaki teknik adam ile bir araya geldiği, teklifine olumlu yanıt almasından sonra da Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nu aradığı bildirildi.
Ekmekçioğlu, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi doğrularken, "Yalçın hocamıza görev vermeyi düşünüyorlar" dedi.
Fenerbahçe ile anlaşan Yalçın Koşukavak dün Altay'dan ayrılık için izin aldı. İzmir ekibiyle yollarını ayıran ve oyuncularıyla vedalaşan deneyimli teknik adam akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Koşukavak'ın birkaç gün içinde işbaşı yapması bekleniyor.
SADECE İDMAN YAPTIRABİLECEK
Altay'ın başında altı maça çıkan ve üç galibiyet, üç beraberlik alan Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe ile anlaşması durumunda kulübede görev alamayacak.
Sarı-lacivertli takıma sadece antrenman yaptırabilecek olan 47 yaşındaki hoca, maçları tribünden izleyecek, saha kenarında ipler yine Emre Belözoğlu'nda olacak
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