Beşiktaş Juan Jesus için girişimlere başladı!
Stoper hattına takviye yapmak için şimdiden çalışmalara başlayan siyah beyazlı yöneticiler, Roma'nın Brezilyalı defans oyuncusu Juan Jesus için nabız yokladı. Adı sık sık siyah beyazlı takımla anılan 28 yaşındaki oyuncunun, transferinin olumlu sonuçlanacağı iddia edildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği doğrultusunda yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına erkenden başlayan Siyah- Beyazlılar'ın, savunma hattı için atağa kalktığı ortaya çıktı. Domagoj Vida, Victor Ruiz ve Enzo Roco'dan oluşan defans hattını güçlendirmek için harekete geçen Kara Kartal'ın, İtalya Serie A ekibi Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'u gündemine aldığı ortaya çıktı.
2021'DE SONA ERİYOR
Çizme ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erse de dönem bitiminde kulüpten ayrılmayı planlayan 28 yaşındaki isimle ilk teması kurmaya hazırlanan Beşiktaş'ın, tecrübeli Sambacı'yı bonservisi olmadan takımına kazandırmayı amaçladığı kaydedildi.
INTER'DEN TRANSFER EDİLDİ
Brezilya milli takımında 4 karşılaşmada görev yapan Jesus, stoper hattına ek olarak sol bek bölgesinde de forma giyebiliyor... İtalyan ekibi Roma'da 4. sezonunu geçiren Jesus, 70'i ilk 11'de olmak üzere takımıyla 90 mücadelede görev yaptı. Bu sezon başkent ekibinde sadece 4 karşılaşmada forma giyebilen 1,85'lik futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek için ayrılık kararı aldığı bildirildi. Sol ayaklı futbolcu, 2017 yılında İnter'den Roma'ya 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Korona futbol camiasından can aldı!
- Fatih Terim'den oyuncularına önemli mesaj!
- Fenerbahçe'de format değişiyor! Yeni sistem 4-4-2
- Sivasspor'a Antalya'da darbe!
- Almanya'da corona virüs depremi!
- Boks turnuvası corona virüs nedeniyle yarıda kaldı
- UEFA'dan tarihi toplantı! Futbola ara mı verilecek?
- Jorge Jesus'un test sonucu da pozitif
- TFF'den flaş "seyircisiz maç" açıklaması
- Corona virüse yakalanan futbolcu ve basketbolcular
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Elazığ Maden'de korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler
- Uzaktan eğitim nasıl olacak? EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? (VİDEO)
- Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı hangi şartlarda kılınmaz? Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınır?
- Diyanet son dakika: Camiler kapatıldı mı? Corona virüsü nedeniyle cuma ve vakit namazları kılınmasına ara mı verildi?
- Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?
- Dolarda son durum: Fed acil faiz indirdi, dolar yükseldi! 16 Mart euro ve dolar ne kadar oldu?
- TOKİ çekiliş canlı yayın izle: 2020 Tuzla TOKİ kura çekilişi hangi kanalda? TOKİ Facebook, Twitter, YouTube canlı
- İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Tuzla kura çekiliş sonuçları sorgulama
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...