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Beşiktaş Juan Jesus için girişimlere başladı!

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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BEŞİKTAŞ JUAN JESUS İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI!

Stoper hattına takviye yapmak için şimdiden çalışmalara başlayan siyah beyazlı yöneticiler, Roma'nın Brezilyalı defans oyuncusu için nabız yokladı. Adı sık sık siyah beyazlı takımla anılan 28 yaşındaki oyuncunun, transferinin olumlu sonuçlanacağı iddia edildi.

Teknik direktör 'ın istediği doğrultusunda yeni sezon öncesinde çalışmalarına erkenden başlayan Siyah- Beyazlılar'ın, savunma hattı için atağa kalktığı ortaya çıktı. Domagoj Vida, Victor Ruiz ve Enzo Roco'dan oluşan defans hattını güçlendirmek için harekete geçen 'ın, İtalya Serie A ekibi Roma'nın Brezilyalı stoperi 'u gündemine aldığı ortaya çıktı.

2021'DE SONA ERİYOR
Çizme ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erse de dönem bitiminde kulüpten ayrılmayı planlayan 28 yaşındaki isimle ilk teması kurmaya hazırlanan 'ın, tecrübeli Sambacı'yı bonservisi olmadan takımına kazandırmayı amaçladığı kaydedildi.

INTER'DEN TRANSFER EDİLDİ
milli takımında 4 karşılaşmada görev yapan Jesus, stoper hattına ek olarak sol bek bölgesinde de forma giyebiliyor... İtalyan ekibi Roma'da 4. sezonunu geçiren Jesus, 70'i ilk 11'de olmak üzere takımıyla 90 mücadelede görev yaptı. Bu sezon başkent ekibinde sadece 4 karşılaşmada forma giyebilen 1,85'lik futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek için ayrılık kararı aldığı bildirildi. Sol ayaklı futbolcu, 2017 yılında İnter'den Roma'ya 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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