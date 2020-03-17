Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng ikilemi!

Beşiktaş yönetimi, Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in takımdaki geleceği ile ilgili kararsız kaldı. 5 maçta daha 45 dakikanın üzerinde oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan tecrübeli futbolcunun performansı ve 1.7 milyon Euro'luk maaşı siyah-beyazlıları düşündürüyor.

Beşiktaş'ın ara transferin son gününde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Galatasaray maçıyla birlikte 6. kez siyah-beyazlı forma ile sahaya çıktı.



'10 MAÇTA 45 DAKİKA VE ÜZERİ OYNARSA SÖZLEŞMESİ OTOMATİK OLARAK 1 YIL DAHA UZAR'

İki haftadır sergilediği performans memnun etmeyen 32 yaşındaki yıldız, şu ana kadar 2 gol kaydetme başarısı gösterirken gelecek yıl da Beşiktaş'ta kalma adına yolu yarılamış durumda. Sözleşmesinde '10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar' maddesi bulunan Ganalı futbolcu, bu kriteri 5 maçta yerine getirmiş durumda.

GELECEK SEZON TAKIMIN BÜTÇESİ DÜŞÜRÜLECEK

Süper Lig'de kalan 8 maçın 5'inde daha oynarsa sözleşmesi uzayacak olan Boateng'e siyah beyazlı ekip gelecek yıl 1.7 milyon Euro maaş ödemek zorunda kalacak. Ancak gelecek yıl takım bütçesi 18 milyon Euro civarında olacak Kartal'ın bu konuda karar aşamasında olduğu ifade edildi.



YÖNETİMİN AKLINI KARIŞTIRDI

Boateng'in hızlı başlangıcı sonrası düşen performansı ve gelecek yıl 1.7 milyon Euro'luk yükümlülüğü bulunması siyah-beyazlı yönetimin aklını karıştırdı.

Kaynak: Sabah