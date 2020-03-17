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Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sarı lacivertli yöneticilerin listesine, eski hocaları da girdi. Boşta olan tecrübeli hoca, teklif gelmesi halinde yeniden Fenerbahçe'ye dönmeye olumlu yaklaşıyor.

Konyaspor'dan ayrılan , 'ye döneceği iddiasına yanıt verdi.

"ŞİMDİLİK ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Geçen akşam 'da görüntülenen Kocaman, "Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?" sorusu üzerine "Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok" dedi.

ŞU AN BOŞTA
2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. Bu sezona İttifak Holding Konyaspor'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Listede sürpriz bir isim var İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI! LİSTEDE SÜRPRİZ BİR İSİM VAR

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