Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sarı lacivertli yöneticilerin listesine, eski hocaları Aykut Kocaman da girdi. Boşta olan tecrübeli hoca, teklif gelmesi halinde yeniden Fenerbahçe'ye dönmeye olumlu yaklaşıyor.

Konyaspor'dan ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye döneceği iddiasına yanıt verdi.

"ŞİMDİLİK ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Geçen akşam Zorlu Center'da görüntülenen Kocaman, "Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağınız konuşuluyor, doğru mu?" sorusu üzerine "Arkadaşlar, şimdilik öyle bir şey yok" dedi.

ŞU AN BOŞTA

2 dönem sarı-lacivertli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 1 Süper Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi yarı finali başarılarını yakalamıştı. Bu sezona İttifak Holding Konyaspor'da başlayan Aykut Kocaman, başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı ve şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor.