Trabzonspor isyan etti! Sosyal medyada gündem o pozisyon

Süper Lig'in 26.haftası zirve yarışına sahne oldu. Trabzonspor ve Başakşehir 1-1 berabere kalırken zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmanın 32.dakikasında bordo-mavililerin penaltı beklediği pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Skrtel'in Nwakaeme'ye yaptığı hareketin penaltı olduğunu düşünen bordo-mavili taraftarlar pozisyona büyük tepki gösterdi.

Süper Lig'in 26.haftası zirve yarışına sahne oldu. Trabzonspor ve Başakşehir 1-1 berabere kalırken zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmanın 32.dakikasında bordo-mavililerin penaltı beklediği pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Skrtel'in Nwakaeme'ye yaptığı hareketin penaltı olduğunu düşünen bordo-mavili taraftarlar pozisyona büyük tepki gösterdi.

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