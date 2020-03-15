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Trabzonspor isyan etti! Sosyal medyada gündem o pozisyon

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Giriş Tarihi: 15.03.2020
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TRABZONSPOR'DAN PENALTI İSYANI!

'in 26.haftası zirve yarışına sahne oldu. ve 1-1 berabere kalırken zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmanın 32.dakikasında bordo-mavililerin penaltı beklediği pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Skrtel'in Nwakaeme'ye yaptığı hareketin penaltı olduğunu düşünen bordo-mavili taraftarlar pozisyona büyük tepki gösterdi.

'in 26.haftası zirve yarışına sahne oldu. ve 1-1 berabere kalırken zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmanın 32.dakikasında bordo-mavililerin penaltı beklediği pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Skrtel'in Nwakaeme'ye yaptığı hareketin penaltı olduğunu düşünen bordo-mavili taraftarlar pozisyona büyük tepki gösterdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜ

Son dakika: Trabzonspor 1-1 Medipol Başakşehir MAÇ SONUCU SON DAKİKA: TRABZONSPOR 1-1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU

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