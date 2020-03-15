Fatih Terim'den çok sert sözler! "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 0-0 biten Beşiktaş derbisinin ardından sert açıklamalar geldi. Terim, "Türkiye'de her kurum, kuruluş iptal. Yahu biz canımızı sokakta mı bulduk? Bizim ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisinde gol sesi çıkmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan maç, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. İşte Terim'in açıklamaları:
"RAKİBİMİZİ SAHASINA HAPSETTİK"
"Futbolcular tedirgin mi, neden tedirginler? Bir bildikleri vardır demek ki bunu yapanların. Bu işin ruhuna aykırı bir durum. Hazırlık dönemi ve maçta taraftarın olmaması, bu süre içerisinde akılların tamamen hastalıklar, hadiselerin içerisinde olması oyuncularımızın konsantre olmasını zorlaştırdı. Bu sebeple oyuncularımı eleştirmeyeceğim. 50 bin kişiden yoksun bir şekilde maça çıktık, iyi de oynadık. Beşiktaş iyi bir takım ancak rakibimizi oyununun büyük bir bölümünde sahasına hapsettik.
"BİRİMİZDE ÇIKARSA ALLAH KORUSUN NE OLACAK?"
FIFA ilk kez 2 ay içerisinde milli takıma oyuncu veremezseniz dedi, bütün ligler iptal edildi. Aklınıza gelecek her kurum, her organizasyon iptal edildi ama futbol, basketbol, hentbol devam ediyor. Bu oyunlar temas oyunu. İki gece önce tenis federasyonu tüm maçları iptal etti; bu daha da trajik bir durum. Bir bildikleri vardır muhakkak ama açıklamıyorlar. Bu derbide 1000 kişi vardı, bunların sağlık durumlarını neden merak etmiyoruz. Birimizde çıkarsa Allah korusun ne olacak?
"BİZ CANIMIZI DIŞARIDA MI BULDUK?"
Top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmiyor. Bizim ailemiz yok mu, bizim sevdiklerimiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Biz canımızı dışarıda mı bulduk? Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz var. Bizi neden böyle kenara atıyorsunuz. Evlerde oturalım ama neden bu maçı oynuyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Trabzon'da puanlar paylaşıldı
- Taraftarlarından ilginç karşılama! Koronavirüs sebebiyle...
- Toroğlu: Hakem penaltıyı çalardı
- Toroğlu: Burak Yılmaz'ın golü çok güzeldi
- Ambulansla hastaneye kaldırılmıştı
- Koronavirüs salgınına rağmen ertelenmeyen maça böyle tepki gösterdiler
- Galatasaray Beşiktaş derbisi şifresiz mi?
- Trabzonspor'dan penaltı isyanı!
- Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kazanan yok!
- Erman Toroğlu'ndan olay yorum: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...