Son dakika | Yıldız oyuncudan Galatasaray'a kötü haber
Son dakika... Ömer Bayram'dan Galatasaray'a kötü haber. Genç oyuncunun sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Bayram'ın operasyonu önümüzdeki günlerde yapılacak.
Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği derbi mücadelesinde elinden sakatlanan Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı.
Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır.
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