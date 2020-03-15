Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 MAÇ SONUCU

Son dakika haberi... Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Seyircisiz oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu skorla Galatasaray puanını 50'ye yükseltirken, Beşiktaş 44 puanla 5. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Sergen Yalçın geldikten sonra yükselişe geçen Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Dev mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çaldı.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Donk'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru'nun çaprazdan yaptığı vuruşta Gökhan Gönül'e çarpan top kornere çıktı.

17. dakikada sağ taraftan Seri'nin kullandığı korner vuruşunda Donk'un kafa vuruşu üstten ata çıktı.

30. dakikada Gökhan Gönül'ün uzaklaştırmak isteği topa Saracchi ayak koyunca meşin yuvarlak Falcao'da kaldı. Kolombiyalı oyuncunun pasında Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Karius topu kontrol etti.

32. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında savunmadan önce Atiba ayağını koydu. Ancak top az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Seri'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

55. dakikada Burak Yılmaz'ın sağdan ortasında arka direkte topla buluşan N'Koudou, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak zamanında açıyı kapatan Muslera, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

73. dakikada Seri'nin soldan yaptığı ortada Karius, meşin yuvarlağı istediği gibi yumruklayamadı. Önüne düşen topu Onyekuru kaleye gönderirken, Karius ayaklarıyla meşin yuvarlağı engelledi. Pozisyonun devamında Feghouli, kale önünde topu auta gönderdi.

78. dakikada Marcao'nun uzun pasında ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın sert şutunda, top Karius'dan döndü. Pozisyonunda devamıda Feghouli müsait durumda vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

86. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Hutchinson kaleye gönderirken, meşin yuvarlak Muslera'nın ellerinde kaldı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve müsabaka 0-0 tamamlandı.