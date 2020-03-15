Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 MAÇ SONUCU
Son dakika haberi... Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Seyircisiz oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu skorla Galatasaray puanını 50'ye yükseltirken, Beşiktaş 44 puanla 5. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Sergen Yalçın geldikten sonra yükselişe geçen Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Dev mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çaldı.
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Donk'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Onyekuru'nun çaprazdan yaptığı vuruşta Gökhan Gönül'e çarpan top kornere çıktı.
17. dakikada sağ taraftan Seri'nin kullandığı korner vuruşunda Donk'un kafa vuruşu üstten ata çıktı.
30. dakikada Gökhan Gönül'ün uzaklaştırmak isteği topa Saracchi ayak koyunca meşin yuvarlak Falcao'da kaldı. Kolombiyalı oyuncunun pasında Feghouli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Karius topu kontrol etti.
32. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında savunmadan önce Atiba ayağını koydu. Ancak top az farkla auta çıktı.
45+2. dakikada Seri'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.
İKİNCİ YARI
50. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
55. dakikada Burak Yılmaz'ın sağdan ortasında arka direkte topla buluşan N'Koudou, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak zamanında açıyı kapatan Muslera, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
73. dakikada Seri'nin soldan yaptığı ortada Karius, meşin yuvarlağı istediği gibi yumruklayamadı. Önüne düşen topu Onyekuru kaleye gönderirken, Karius ayaklarıyla meşin yuvarlağı engelledi. Pozisyonun devamında Feghouli, kale önünde topu auta gönderdi.
78. dakikada Marcao'nun uzun pasında ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın sert şutunda, top Karius'dan döndü. Pozisyonunda devamıda Feghouli müsait durumda vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
86. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Hutchinson kaleye gönderirken, meşin yuvarlak Muslera'nın ellerinde kaldı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve müsabaka 0-0 tamamlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Beşiktaş derbisi şifresiz mi?
- Erman Toroğlu'ndan olay yorum: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım
- Taraftarlarından ilginç karşılama! Koronavirüs sebebiyle...
- Kayserispor'dan kritik galibiyet
- Trabzon'da puanlar paylaşıldı
- Ambulansla hastaneye kaldırılmıştı
- Toroğlu: Burak Yılmaz'ın golü çok güzeldi
- Trabzonspor'dan penaltı isyanı!
- Hikmet Karaman'dan flaş Bifouma açıklaması
- Toroğlu: Hakem penaltıyı çalardı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1'den 10'a kadar tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır?
- 1980'de Gölcük Belediyesi hoparlörden Dallas dizisinde J.R.'ı kimin vurduğunu duyurmuştur?
- Emekliye 2 bin 750 tl promosyon ve ilave ödeme! 2020 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölen var mı? Corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var? İşte vaka sayısı...
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...