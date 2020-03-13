Kasımpaşa - Göztepe (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizdeki linkten takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk, Loret Sadiku ve David Pavelka Göztepe maçında forma giyemiyor.. Son iki maçta galibiyet alamayan Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı almayı hedefliyor.
İŞTE İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadadi, Meriah, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Ndongala, Thiam, Koita
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Poko, Castro, Mossoro, Halil, Tripic, Wilczek
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